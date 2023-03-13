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Коммерсантъ FM
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Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

Президент Владимир Путин своим указом внес изменения в Концепцию госполитики РФ в сфере содействия международному развитию. Согласно внесенным изменениям, теперь одним из принципов госполитики является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи». Из списка также исключен пункт о «направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Изменения внесены в указ президента № 259 от 20 апреля 2014 года. Одним из принципов было заявлено «оказание адресной помощи и стремление к диалогу с государствами—получателями помощи с учетом политических, экономических, социальных, экологических и других особенностей каждого из таких государств». В новой редакции этот принцип отсутствует, его сменил пункт об «уважении права государств—получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития».

Принцип «направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений» заменен на пункт о «направленности на укрепление государствами—получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию».

При этом в измененной Концепции одной из целей в сфере содействия международному развитию РФ ставит «поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка». Ранее такой цели заявлено не было.

Мария Федотова

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