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Врио главы Чукотки назначен бывший первый зампред правительства ЛНР

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Указ опубликован на сайте Кремля. Господин Кузнецов был первым заместителем председателя правительства ЛНР и вице-губернатором Курганской области.

Владислав Кузнецов

Владислав Кузнецов

Фото: Правительство ЛНР

Владислав Кузнецов

Фото: Правительство ЛНР

«Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности Губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Чукотского автономного округа»,— говорится в указе.

Ранее пост главы Чукотки занимал Роман Копин. Он покинул пост по собственному желанию. Господин Копин занимал эту должность с 2008 года. Источники «Ъ» говорили о том, что слухи о его возможной отставке ходят давно. О том, что Роман Копин и сам не против покинуть пост, также сообщали «Ведомости».

Владислав Кузнецов — выпускник IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления, или «школы губернаторов». С января 2019 года по июнь 2022 года занимал пост вице-губернатора Курганской области.

Ранее Владислав Кузнецов был директором полиэфирной цепочки СИБУРа и советником генерального директора этой компании, паралелльно с этим был депутатом Курултая Башкортостана. С 2009 по 2012 год был заместителем генерального директора «Сибур-Моторс», гендиректора «Полиэф», «Сибур-ПЭТФ».

Подобнее — в материале «Встречное движение».

Анастасия Ларина

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