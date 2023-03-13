Представитель МИД РФ: доллар из-за галопирующего госдолга США стал «бумажкой на доверии»

Политические соображения США и их союзников превалируют над экономическими, и это является одной из причин кризиса глобализации, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. По его словам, Соединенные Штаты используют финансовые инструменты как оружие, последствия чего ударили по самому Западу — в частности, оказалось подорвано доверие к доллару. Американская валюта стала «бумажкой на доверии», считает господин Дробинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дробинин

Фото: Пресс-служба МИД России Алексей Дробинин

Фото: Пресс-служба МИД России

«Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем “бумажка на доверии”, а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за $31 трлн»,— заявил Алексей Дробинин в интервью научному журналу «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований. Одним из последствий проводимой Западом политики он также назвал эрозию глобального рынка банковских и страховых услуг.

Госдолг США превысил уровень $31 трлн впервые в истории страны в октябре 2022 года, а 10 марта 2023 года о своем банкротстве объявил калифорнийский Silicon Valley Bank, еще неделю назад являвшийся одним из крупнейших и старейших банков США, работающих с технологическими стартапами.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Чрезвычайное высокотехнологичное банкротство».

Мария Федотова