Греф: набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды — 25 рублей на акцию

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам выплатить рекордные дивиденды в размере 565 млрд руб. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов,— 11 мая. Акции Сбербанка растут уже более чем на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из цены акций "Сбера" в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие 5 месяцев акции "Сбера" прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения»,— заявил глава банка.

Господин Греф подчеркнул, что около 1,5 млн россиян сейчас являются частными инвесторами Сбербанка. И банк хотел бы выразить благодарность такими дивидендами своим инвесторам за доверие и поддержку.

«Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли»,— сказал он.

Глава Сбербанка отметил, что в период с января по февраль кредитная организация продемонстрировала хорошие результаты и заработала 225 млрд руб. чистой прибыли. Одним из драйверов роста прибыли господин Греф назвал возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года.

«Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так, в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб. В марте мы наблюдаем сохранение этой тенденции, так как за первую половину марта уже подано более 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд руб.»,— добавил он.

Достичь высоких результатов по итогам прошлого года «Сберу» удалось за счет слаженных действий российского правительства, Банка России и собственной команды, считает господин Греф. 7 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка рассказал об «очень непростом периоде» и назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране». Однако он отметил, что «Сберу» удалось закончить «свой период убыточности».

По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб. Однако тогда акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021-й. В ноябре Герман Греф сказал, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году. 50% + 1 акция Сбербанка принадлежат правительству России.

Милена Костерева