Американские банки заняли рекордные $165 млрд у ФРС за неделю

Американские банки, обеспокоенные ситуацией на фоне краха Silicon Valley Bank (SVB), заняли у Федеральной резервной системы с 8 по 15 марта рекордные $165 млрд, обратило внимание агентство Bloomberg со ссылкой на статистику ФРС.

Около $152,8 млрд банки заняли в форме краткосрочного займа на срок до 90 дней. Агентство напоминает, что предыдущий рекорд был поставлен в период финансового кризиса 2008 года. Тогда за неделю банки заняли у ФРС около $111 млрд.

Напомним, Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank.

Позже также оказался закрыт из-за системных рисков Signature Bank. Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора — ужесточены.

Шесть крупнейших банков с Уолл-стрит с начала месяца потеряли в общей сложности почти $165 млрд рыночной капитализации. Триггерами ухода инвесторов из акций финансовых компаний стали обеспокоенность ситуацией вокруг швейцарского банка Credit Suisse и крах Silicon Valley Bank (SVB).

Подробнее — в материале «Инвесторы засомневались в Уолл-стрит».

Эрдни Кагалтынов