Форс, а не мажор

«Ъ» стали известны основания, по которым был удовлетворен иск Генпрокуратуры на 15 млрд руб. к бывшему оператору проекта «Сахалин-1» дочерней компании американской ExxonMobil — Exxon Neftegas Limited (ENL). По версии истца, ENL необоснованно отказалась платить налоги после того, как устранилась от управления «Сахалином-1». Ответчики же утверждали, что оказались в форс-мажорной ситуации после введения санкций в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. Надзор доказал, что политическая причина не повод для остановки проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морская нефтяная платформа «Моликпак» возле острова Сахалин, 2003 год

Фото: Ursula Hyzy / AFP Морская нефтяная платформа «Моликпак» возле острова Сахалин, 2003 год

Фото: Ursula Hyzy / AFP

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к ENL. Представитель надзорного ведомства, действуя в интересах РФ, Сахалинской области и «неопределенного круга лиц», добивался взыскания с ENL 15 млрд 86 млн 970 тыс. 921 руб. и 76 коп.— убытков, причиненных невыплатой налога на прибыль. В ходе разбирательства исковые требования были увеличены почти на 400 млн руб.

Из приведенных истцом материалов суд установил, что ENL неоднократно привлекалась контролирующими органами РФ к административной ответственности в соответствии с нормами национального законодательства, которые «по своей публично-правовой природе идентичны налоговым правоотношениям». Такие решения ответчиком не обжаловались, административные штрафы были оплачены, что, по версии южно-сахалинского суда, свидетельствует о признании компанией «применения национального законодательства и юрисдикции Российской Федерации к правоотношениям, возникающим при реализации Соглашения о разделе продукции 1995 года» (заключено между правительствами РФ, Сахалинской области и ENL).

Исходя из этого, суд решил, что спор не может быть передан на рассмотрение арбитража или в другую страну, что считали уместным ответчики, а должен быть решен в суде общей юрисдикции по правилам национального законодательства России.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу, что действия ENL в апреле прошлого года по остановке работ на проекте «Сахалин-1» не имели технически и экономически обоснованных мотивов. Такое поведение ответчика не было вызвано непреодолимыми обстоятельствами природного или техногенного происхождения, не зависящими от воли сторон договора, что «исключает применение положений о форс-мажоре», отмечается в решении суда.

Из писем ENL в адрес властей РФ и участников проекта следовало, что работы на Сахалине были остановлены из-за введения США, Великобританией и странами Евроcоюза санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине.

Однако суд не признал указанные причины «в качестве объективного основания для прекращения деятельности проекта "Сахалин-1", поскольку ограничительные меры приняты правительствами стран без решения Совета Безопасности ООН в нарушение требований ст. 41 ее устава».

К тому же из материалов дела следует, что другие члены консорциума (в том числе индийская ONGC и японская Sodeco) не стали исполнять «незаконные санкции и в силу их объявления не прекратили свое участие в "Сахалине-1"», поэтому суд пришел к выводу об отсутствии у ENL «объективных оснований винить в остановке деятельности проекта Российскую Федерацию».

При этом суд установил, что в результате действий ENL была остановлена поставка в Хабаровский край попутно добываемого природного газа, «чем создана угроза возникновения чрезвычайной ситуации», а «прогнозируемые доходы всех участников консорциума инвесторов в 2022 году снизились более чем в два раза в сравнении с 2021 годом».

В прениях представитель Генпрокуратуры указывал, что доходы самой ENL в 2021 году составили 51 млрд руб., а в 2022 году — лишь 25,4 млрд руб. Sodeco в 2021 году получила 51 млрд руб., а в следующем — уже половину этой суммы. ONGC в 2021 году заработала на «Сахалине-1» 34 млрд руб., в 2022 году — 16,9 млрд руб. А доход от того же проекта «Роснефти» в 2021 году составил 34 млрд руб., в 2022 году — лишь 16,9 млрд руб.

«ENL прекратила исполнение обязанностей оператора без передачи этих функций другому участнику "Сахалина-1" по политическим, а не экономическим мотивам в ущерб интересам своих акционеров и инвесторов проекта»,— отмечал надзор.

Указанные «экстраординарные обстоятельства», пришел, в свою очередь, к выводу суд, стали «единственным поводом для издания» указа президента России Владимира Путина и постановления правительства в октябре прошлого года, которыми функции оператора проекта были переданы специально учрежденному ООО «Сахалин-1» с правом всех участников консорциума на получение долей данного общества. Соответствующие правовые акты, отметил суд, «носили ответный и вынужденный характер на неправомерные действия ENL».

В связи с неуплатой налога на прибыль в полном объеме УФНС по Сахалинской области еще в мае прошлого года выставило ENL соответствующее требование, которое компания проигнорировала. В августе того же года со счетов сахалинского филиала компании в Ситибанке и Росбанке было проведено списание 538 млн 843 тыс. 495 руб. и 24 коп. в пользу налоговиков, что не покрыло убытков.

Согласно предоставленному прокурорами, проверенному и признанному обоснованным судом расчету, сумма убытков, причиненных Российской Федерации и Сахалинской области уклонением ENL от уплаты налога на прибыль, по состоянию на 30 января 2023 года составила 15 млрд 479 млн 095 тыс. 200 руб. и 78 коп. (основная часть ущерба, более 9 млрд руб., пришлась на регион).

Интересно, что при этом возражений относительно предоставленного расчета, а также доказательств, подтверждающих обоснованность претензий, со стороны ответчика в суд представлено не было.

Иск на эту сумму и был удовлетворен в полном объеме. Кроме того, суд обязал ответчика выплатить пошлину в размере 60 тыс. руб. в бюджет Южно-Сахалинска.

Как именно будет взыскан ущерб, представители истца «Ъ» не уточнили, отметив, что это вопрос больше к ФССП и решен он будет после того, как постановление Южно-Сахалинского суда вступит в силу. У ответчиков еще есть время на его обжалование.

Николай Сергеев