Форс, а не мажор

«Ъ» стали известны основания, по которым был удовлетворен иск Генпрокуратуры на 15 млрд руб. к бывшему оператору проекта «Сахалин-1» дочерней компании американской ExxonMobil — Exxon Neftegas Limited (ENL). По версии истца, ENL необоснованно отказалась платить налоги после того, как устранилась от управления «Сахалином-1». Ответчики же утверждали, что оказались в форс-мажорной ситуации после введения санкций в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. Надзор доказал, что политическая причина не повод для остановки проекта.
Морская нефтяная платформа «Моликпак» возле острова Сахалин, 2003 год
Фото: Ursula Hyzy / AFP
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к ENL. Представитель надзорного ведомства, действуя в интересах РФ, Сахалинской области и «неопределенного круга лиц», добивался взыскания с ENL 15 млрд 86 млн 970 тыс. 921 руб. и 76 коп.— убытков, причиненных невыплатой налога на прибыль. В ходе разбирательства исковые требования были увеличены почти на 400 млн руб.
Из приведенных истцом материалов суд установил, что ENL неоднократно привлекалась контролирующими органами РФ к административной ответственности в соответствии с нормами национального законодательства, которые «по своей публично-правовой природе идентичны налоговым правоотношениям». Такие решения ответчиком не обжаловались, административные штрафы были оплачены, что, по версии южно-сахалинского суда, свидетельствует о признании компанией «применения национального законодательства и юрисдикции Российской Федерации к правоотношениям, возникающим при реализации Соглашения о разделе продукции 1995 года» (заключено между правительствами РФ, Сахалинской области и ENL).
Исходя из этого, суд решил, что спор не может быть передан на рассмотрение арбитража или в другую страну, что считали уместным ответчики, а должен быть решен в суде общей юрисдикции по правилам национального законодательства России.
Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу, что действия ENL в апреле прошлого года по остановке работ на проекте «Сахалин-1» не имели технически и экономически обоснованных мотивов. Такое поведение ответчика не было вызвано непреодолимыми обстоятельствами природного или техногенного происхождения, не зависящими от воли сторон договора, что «исключает применение положений о форс-мажоре», отмечается в решении суда.
Из писем ENL в адрес властей РФ и участников проекта следовало, что работы на Сахалине были остановлены из-за введения США, Великобританией и странами Евроcоюза санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине.
Однако суд не признал указанные причины «в качестве объективного основания для прекращения деятельности проекта "Сахалин-1", поскольку ограничительные меры приняты правительствами стран без решения Совета Безопасности ООН в нарушение требований ст. 41 ее устава».
К тому же из материалов дела следует, что другие члены консорциума (в том числе индийская ONGC и японская Sodeco) не стали исполнять «незаконные санкции и в силу их объявления не прекратили свое участие в "Сахалине-1"», поэтому суд пришел к выводу об отсутствии у ENL «объективных оснований винить в остановке деятельности проекта Российскую Федерацию».
При этом суд установил, что в результате действий ENL была остановлена поставка в Хабаровский край попутно добываемого природного газа, «чем создана угроза возникновения чрезвычайной ситуации», а «прогнозируемые доходы всех участников консорциума инвесторов в 2022 году снизились более чем в два раза в сравнении с 2021 годом».
В прениях представитель Генпрокуратуры указывал, что доходы самой ENL в 2021 году составили 51 млрд руб., а в 2022 году — лишь 25,4 млрд руб. Sodeco в 2021 году получила 51 млрд руб., а в следующем — уже половину этой суммы. ONGC в 2021 году заработала на «Сахалине-1» 34 млрд руб., в 2022 году — 16,9 млрд руб. А доход от того же проекта «Роснефти» в 2021 году составил 34 млрд руб., в 2022 году — лишь 16,9 млрд руб.
«ENL прекратила исполнение обязанностей оператора без передачи этих функций другому участнику "Сахалина-1" по политическим, а не экономическим мотивам в ущерб интересам своих акционеров и инвесторов проекта»,— отмечал надзор.
Указанные «экстраординарные обстоятельства», пришел, в свою очередь, к выводу суд, стали «единственным поводом для издания» указа президента России Владимира Путина и постановления правительства в октябре прошлого года, которыми функции оператора проекта были переданы специально учрежденному ООО «Сахалин-1» с правом всех участников консорциума на получение долей данного общества. Соответствующие правовые акты, отметил суд, «носили ответный и вынужденный характер на неправомерные действия ENL».
В связи с неуплатой налога на прибыль в полном объеме УФНС по Сахалинской области еще в мае прошлого года выставило ENL соответствующее требование, которое компания проигнорировала. В августе того же года со счетов сахалинского филиала компании в Ситибанке и Росбанке было проведено списание 538 млн 843 тыс. 495 руб. и 24 коп. в пользу налоговиков, что не покрыло убытков.
Согласно предоставленному прокурорами, проверенному и признанному обоснованным судом расчету, сумма убытков, причиненных Российской Федерации и Сахалинской области уклонением ENL от уплаты налога на прибыль, по состоянию на 30 января 2023 года составила 15 млрд 479 млн 095 тыс. 200 руб. и 78 коп. (основная часть ущерба, более 9 млрд руб., пришлась на регион).
Интересно, что при этом возражений относительно предоставленного расчета, а также доказательств, подтверждающих обоснованность претензий, со стороны ответчика в суд представлено не было.
Иск на эту сумму и был удовлетворен в полном объеме. Кроме того, суд обязал ответчика выплатить пошлину в размере 60 тыс. руб. в бюджет Южно-Сахалинска.
Как именно будет взыскан ущерб, представители истца «Ъ» не уточнили, отметив, что это вопрос больше к ФССП и решен он будет после того, как постановление Южно-Сахалинского суда вступит в силу. У ответчиков еще есть время на его обжалование.