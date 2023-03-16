В МИД РФ объяснили, на каком основании Россия приостановила участие в ДСНВ

В МИД РФ «Ъ» прокомментировали заявление Госдепартамента США о том, что решение России о приостановке ее участия в ДСНВ «не имеет законной силы».

«Мы обратили внимание на распространяемые Госдепартаментом США инсинуации относительно того, что решение России о приостановлении действия ДСНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения. Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному ''просвечиванию'' нашего стратегического арсенала,— заявили "Ъ" в министерстве.— Если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то мы готовы вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант полностью исключен».

Как сказано в комментарии МИД РФ, все необходимые юридические обоснования были Россией «неоднократно представлены во всех подробностях». «Отсылаем в этом контексте, в частности, к соответствующему заявлению МИД России от 21 февраля. Правовая логика здесь элементарна — по совокупности излагавшихся нами ранее причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном ДСНВ. В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия договора. Измышления юристов из Госдепартамента США, которые попросту игнорируют реальность, не могут изменить действительного положения дел»,— настаивают в ведомстве.

Там также напомнили, что 28 февраля в силу вступил подписанный президентом России Владимиром Путиным федеральный закон о приостановлении действия ДСНВ. «С этого момента он подлежит неукоснительному исполнению всеми российскими профильными ведомствами»,— заявили в МИД РФ.

«Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом во взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России ''стратегического поражения'' и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности»,— подчеркнули в министерстве.

США в среду, 15 марта, заявили, что считают решение России о приостановке ее участия в ДСНВ «прискорбным и безответственным», но «не имеющим законной силы». Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства. «Россия остается связанной своими обязательствами в рамках договора»,— настаивают в Вашингтоне. При этом там подчеркивают, что «США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полного выполнения ДСНВ».

Что говорила российская сторона о причинах выхода из ДСНВ на Конференции по разоружению — в материале «Ъ» «Разоружающие аргументы».

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко