Шадаев: трафик Telegram в РФ за год вырос в три раза

Трафик мессенджера Telegram среди россиян в 2022 году вырос в три раза по сравнению с 2021-м, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Вместе с тем растут российские соцсети — «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Если мы берем структуру того, как изменился трафик за год в 2022 году, то понятно, что мы видим, что доля трафика существенно выросла у "ВКонтакте" и "Одноклассников". По Telegram мы видим, что трафик вырос в три раза»,— указал господин Шадаев (цитата по ТАСС) на заседании думского комитета по информационной политике, технологиям и связи.

Значимого роста трафика российского видеохостинга Rutube в Минцифры не увидели. «По части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая»,— резюмировал Шадаев.

На минувшей неделе «Ъ» ознакомился с отчетом аналитиков канадской Sandvine «2023 Global Internet Phenomena Report», посвященным глобальным интернет-трендам по итогам 2022 года. В категории «приложения для обмена сообщениями» Telegram занял третье место по генерируемому интернет-трафику.

О достижениях российских IT-гигантов на мировом интернет-рынке — в публикации «Ъ» «Импортозамещение общения».

Григорий Лейба