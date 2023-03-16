Глава Крыма предложил лишать гражданства тех, кто не уважает госсимволы России

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто проявляет неуважение к государственным символам и гимну России. Об этом он заявил в интервью региональному телеканалу «Крым24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн? Давайте в судебном порядке лишать гражданства. Я не вижу необходимости в этих людях. От них вы пользы не добьетесь, где бы они ни работали»,— заявил он.

Также глава Крыма выступил за возрождение контрразведывательной организации по типу «Смерть шпионам» (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы ВОВ по отношению к «пятой колонне». «Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают»,— выразил мнение глава региона.

«Можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность. Почему такие люди должны получать меры социальной поддержки от государства? Тут надо принимать радикальные решения»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил лишать гражданства граждан, покинувших Россию во время проведения специальной военной операции на Украине.

Александр Дремлюгин, Симферополь