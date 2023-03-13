Байден заверил американцев в стабильности финансовой системы после банкротства SVB

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу закрытия двух крупных банков. Он пообещал, что финансовая система страны останется стабильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден во время выступления

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден во время выступления

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

По его словам, руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования регулирования в отношении банковского сектора ужесточены.

«Они [руководители банков] сознательно пошли на риск, и когда он не оправдался, потеряли свои деньги. Так работает капитализм»,— заявил президент Соединенных Штатов (цитата по Reuters).

Господин Байден, обращаясь к жителям США, заверил, что все их депозиты остаются доступны при необходимости. «Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся»,— отметил американский лидер.

Ранее в США по решению властей были закрыты две крупных финорганизации — Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB). Финансовые власти Соединенных Штатов заверили, что налогоплательщики не понесут убытков от крахов кредитных организаций, а также пообещали, что вкладчики обоих банков с 13 марта получат доступ к своим счетам.

Подробнее о крахе Silicon Valley Bank — в материале «Ъ» «Чрезвычайное высокотехнологичное банкротство».

Александр Кислов