Wildberries и «Опора России» встретились с инициативной группой владельцев ПВЗ

Топ-менеджеры Wildberries и «Опора России» встретились с инициативной группой владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса. Представители Wildberries и ПВЗ обсудили вопросы взаимодействия между собой, а также расчет тарифов и рейтинга пунктов выдачи заказов, доработку сервисов по управлению ПВЗ.

Как сообщили в пресс-службе, на встрече присутствовало более 20 владельцев ПВЗ, им принадлежит более 60 пунктов. Переговоры прошли в центральном офисе «Опоры России» в Москве. По итогам встречи стороны решили создать согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ на базе «Опоры России».

Как пояснили в «Опоре России», в комиссию войдут представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. В организации надеются, что работа комиссии позволит решить вопросы, «которые тревожат предпринимателей».

9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ. Маркетплейс собирался штрафовать их на полную стоимость заказа, если при его возврате на склад обнаружат брак или другой товар. Кроме этого, владельцы ПВЗ жаловались на систему оплаты, мотивации и удержаний.

Владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку и потребовали отменить штрафы, а также вернуть списанные с них деньги. СМИ писали о закрытии ПВЗ в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Чите, Забайкальском крае, Бурятии, Владивостоке, Благовещенске. В Wildberries отрицали забастовку и обещали остановить работу с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога».

16 марта Wildberries сообщила об отмене более 10 тыс. штрафов и пообещала улучшить сервис по их арбитражу. В Wildberries также заявляли, что разберутся «во всех спорных ситуациях».

О ситуации — в колонке «Онлайн наторговал конфликтами».

Олеся Павленко