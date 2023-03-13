Все победители «Оскара»-2023

- Лучший фильм — «Всё везде и сразу»;
- Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»);
- Лучшая актриса — Мишель Йео («Всё везде и сразу»);
- Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
- Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кёртис («Все везде и сразу»);
- Лучшая режиссура — Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт («Всё везде и сразу»);
- Лучший сценарий — «Всё везде и сразу»;
- Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»;
- Лучшая операторская работа — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»);
- Лучший фильм на иностранном языке — «На Западном фронте без перемен»;
- Лучший документальный полнометражный фильм — «Навальный»;
- Лучший документальный короткометражный фильм — «Заклинатели слонов»;
- Лучший игровой короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски»;
- Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
- Лучший монтаж — Пол Роджерс («Всё везде и сразу»);
- Лучший грим — «Кит»;
- Лучшая песня — Naatu Naatu (RRR);
- Лучший звук — «Топ Ган: Маверик»;
- Лучшая оригинальная музыка — «На западном фронте без перемен», композитор Фолькер Бельтерманн.