Пенсионная реформа во Франции принята правительством в обход парламента

Правительство французского президента Эмманюэля Макрона прибегло к силовому решению кризиса с парламентским утверждением пенсионной реформы. Не надеясь добиться большинства при голосовании в Национальной ассамблее, он одобрил использование премьер-министром Элизабет Борн статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента.
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Премьер-министр Франции официально объявила о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Из-за этого закона в стране несколько месяцев продолжаются митинги и забастовки.