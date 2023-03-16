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Коммерсантъ FM
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Пенсионная реформа во Франции принята правительством в обход парламента

Правительство французского президента Эмманюэля Макрона прибегло к силовому решению кризиса с парламентским утверждением пенсионной реформы. Не надеясь добиться большинства при голосовании в Национальной ассамблее, он одобрил использование премьер-министром Элизабет Борн статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента.

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Депутаты французского парламента с плакатами против пенсионной реформы

Депутаты французского парламента с плакатами против пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявляет о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявляет о повышении пенсионного возраста

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

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Депутаты французского парламента с плакатами против пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявляет о повышении пенсионного возраста

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Премьер-министр Франции официально объявила о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Из-за этого закона в стране несколько месяцев продолжаются митинги и забастовки.

Алексей Тарханов, Париж

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