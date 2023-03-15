Патрушев: ситуация с беспилотником говорит о том, что США участвуют в военных действиях против РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил программе «Москва.Кремль.Путин», что обломки американского беспилотника MQ-9 следует непременно извлечь из Черного моря. Он также отметил, что инцидент с летательным аппаратом служит подтверждением непосредственного участия США в боевых действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет. Но то, что это делать надо — будем этим заниматься обязательно»,— сообщил господин Патрушев. «Это (инцидент с БПЛА.— "Ъ") очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне»,— подчеркнул секретарь Совбеза.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper вышел из строя в небе над Черным морем вчера, 14 марта. В Минобороны РФ заявили, что аппарат нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства» и «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет», после чего упал в воду.

В Вашингтоне заявили, что падение беспилотника спровоцировал маневр истребителя Су-27, который задел винт дрона. Посла РФ в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, чтобы выразить обеспокоенность инцидентом. Позднее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США принимают все меры для того, чтобы обломки MQ-9 не попали в чужие руки.

О версиях причин падения беспилотника — в материале «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Григорий Лейба