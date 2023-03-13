Оборот внешней торговли России вырос за год на 8,1%

Федеральная таможенная служба частично возобновила публикацию таможенной статистики внешней торговли. Из приведенных данных следует, что оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% год к году и достиг $850,5 млрд.

Профицит торгового баланса достиг $332 млрд, объемы экспорта выросли на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% — до $259,1 млрд.

ФТС приводит данные о результатах торговли в 2022 году по 71 виду товаров. Из данных следует, что за год Россия нарастила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, битуминозных веществ на 42,8% — до $383,7 млрд.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном выражении увеличилcz на 14,8%, поставки удобрений — на 54,3% — до до $19,295 млрд. Импорт удобрений вырос в 2,1 раза — до $351,6 млн.

В апреле 2022 года ФТС России приостановила публикацию данных по импорту и экспорту, чтобы избежать «некорректных оценок и спекуляций».

Анастасия Ларина