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Коммерсантъ FM
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Минфин и МИД предложили приостановить соглашения о налогах с недружественными странами

Министерство финансов России и Министерство иностранных дел выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Об инициативе пресс-служба Минфина сообщила в Telegram-канале. Такая мера предлагается в качестве ответа на веденные ранее Западом санкции и включение РФ в так называемый «черный список ЕС».

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно у России возникают основания для введения ответных мер... Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России»,— указали в Минфине.

Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения предложено распространить на все страны, которые присоединились к ограничениям. Соответствующие соглашения на текущий момент действуют между РФ и 84 государствами. Среди них Австралия, Бельгия, Великобритания, США, Франция, Япония и ряд других стран, правительства которых приняли решения присоединиться к санкциям против России и были включены в список недружественных.

В качестве причины для приостановки соглашения Минфин отдельно отметил решение Европейского союза 14 февраля внести РФ в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере («черный список ЕС»).

Подробнее об этом читайте в материале «Россию приравняли к офшорам».

Григорий Лейба

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