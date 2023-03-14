Путин: 2022 год пошел российской экономике только на пользу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последний год финансовая система страны укрепилась и стала более самостоятельной. Соответствующее заявление глава государства сделал по ходу общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

«Финансовая система РФ не только выстояла, но и укрепилась, уверенно развивается… Россия прошла очень важный этап развития за этот год, может быть, это важнейший результат 2022 года. Мы кратно повысили наш экономический суверенитет»,— указал господин Путин.

Противники России, добавил президент, рассчитывали на то, что с отказом от сотрудничества с ними Россия понесет серьезные потери в части экономики и финансовой системы. Однако этого не произошло.

«Расчет был на то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами, рухнет финансовая система, десятки тысяч людей останутся без работы, выйдут на улицу, будут протестовать, Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет, но этого не произошло»,— отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что недоброжелатели до сих пор рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе их демарш создаст российской экономике проблемы. В частности, речь о предприятиях длительного цикла, где требуется современное оборудование. Однако меры российских властей, уверен президент, позволят преодолеть сложности и в этих секторах.

«Несмотря на определенные издержки, думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов»,— резюмировал глава государства.

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