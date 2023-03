В IT-индустрии разбираются не более 11% россиян

Образовательная платформа GeekBrains совместно с VK провела исследование среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет и пришла к выводу, что большая часть россиян (80%) уверена в необходимости каждого в какой-то степени разбираться в IT, но по-настоящему разбираются в ней около 11%. Свыше половины знают об IT-индустрии базовые вещи, больше трети не знают об IT практически ничего.

Чаще всего о технологических новинках россияне узнают из статей в СМИ и роликов на YouTube (по 38%), четверть респондентов указали коллег и близких как источник информации от IT, а пятая часть читает отраслевые издания. Документальные фильмы об IT смотрят 15%, блогеров на IT-тематику читают 13%, технологические подкасты слушают 10%, а профессиональную IT-литературу читают 10%.

Каждый второй называет самой интересной темой технологии в повседневной жизни, около трети россиян привлекают новости об использовании технологий в медицине, примерно столько же интересуются использованием IT в промышленности. Около половины читают только российские СМИ об IT, а пятая часть — зарубежные. Свыше половины россиян проявляют эпизодический интерес к IT-тематике, а 17% изучают вопрос на постоянной основе. Более трети уверены, что знания об IT пригодятся им в повседневной жизни и работе. Половина хотели бы работать в сфере технологий.

Почему компаниям плохо даются российские IT-решения — в материале «Ъ» «Системы у них не той системы».

Евгений Федуненко