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Коммерсантъ FM
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Правительство разрешило «Татнефти» купить предприятия финского производителя шин Nokian Tyres

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку «Татнефтью» предприятий финского производителя шин Nokian Tyres в России. О подписании сделки было объявлено 28 октября 2022 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении Nokian Tyres, которое приводит «РИА Новости», общая допустимая цена сделки, определенная комиссией,— 23,05 млрд руб. Исходя из базового обменного курса ЦБ на 13 марта, сумма сделки, утвержденная комиссией, составит €286 млн.

Первоначально сумма сделки оценивалась примерно в €400 млн. Закрытие сделки зависит от скорости проверок на соответствие изменениям в области санкций и денежных переводов.

В августе 2022 года «Ъ» писал, что Nokian Tyres может продать завод в Ленинградской области «Татнефти». В феврале сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Nokian Tyres работала в России с 2005 года. Во втором квартале 2022 года компания объявила о прекращении работы в РФ. По итогам выхода из российского бизнеса компания получила €280,7 млн обесцененных активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Nokian буксует в России».

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