Госдума криминализовала дискредитацию добровольных формирований

Депутаты Госдумы приняли законы об уголовном и административном наказании за публичную дискредитацию формирований, содействующих Вооруженным силам России. За фейки о любых участниках спецоперации грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет; в случае административного правонарушения — штраф до 50 тыс. руб. для физических и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы»,— написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вносит поправки в ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) и ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) УК РФ. Под действия этих статей будут попадать и фейки и дискредитация организаций и частных лиц, которые помогают Российской армии выполнять боевые задачи. Также поправки ужесточают наказание с пяти до семи лет за распространение ложной информации и повторную дискредитацию, если это привело к смерти или массовым беспорядкам. Максимальное наказание за фейки о военных или добровольцах останется прежним — до 15 лет колонии.

Кроме этого, вводится административное наказание за дискредитацию формирований и частных лиц, выполняющих боевые задачи по поручению Минобороны, в ст. 20.3.3 КоАП. Для физических лиц максимальный размер штрафа составит 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о внесении законопроекта с соответствующими поправками в УК и КоАП 1 марта. Над документом также работали его заместитель Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов. Документ подготовлен после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с подобной просьбой. 7 марта фракция партии «Яблоко» внесла в Мосгордуму проект постановления об амнистии по ст. 207.3 (фейки об армии), ст. 280.3 (дискредитация вооруженных сил), ст. 284.2 (призывы к санкциям против России) УК РФ.

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Олеся Павленко