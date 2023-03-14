Bloomberg: Россия сохранила «теневые резервы» на $80 млрд

России удалось сохранить за рубежом около трети доходов, полученных в прошлом году от экспорта сырьевых товаров, пишет Bloomberg. По оценке экспертов, всего около $80 млрд вложено в недвижимость или проинвестировано в иностранные компании.

Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства «теневыми резервами» России, возникшими в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны — $227 млрд. В общей сложности России удалось накопить эквивалент около 5% ВВП в международных активах за 2022 год, что близко к среднему показателю за период высоких цен на нефть в 2009–2013 годах, отмечает агентство.

«И-за того что Европа задержалась с санкциями против российского энергетического сектора, Кремль получил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия от заморозки активов Центрального банка»,— считает экономист Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков полагает, что накопление международных активов было скорее вынужденным, чем преднамеренным. «Санкции подтолкнули россиян к сокращению импорта, а цены на сырьевые товары способствовали росту экспорта. Вместо того чтобы мотивировать компании к наращиванию иностранных активов, российское правительство смягчило правила, чтобы помочь увеличить импорт, который был необходим для стабилизации внутренней инфляции»,— добавил он.

Ранее Евросоюз объявил о создании рабочей группы для разработки механизма конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Конфискация может затронуть как замороженные активы Банка России в размере $300 млрд, так и собственность подсанкционных физических и юридических лиц.

По данным Bloomberg, на данный момент Европейский союз заморозил €20,9 млрд активов граждан России, подпавших под санкции. Планируется заморозить еще €115 млрд. Для этого европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.

Подробнее о потенциальной конфискации активов — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Милена Костерева