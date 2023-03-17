Пользователей самокатов опознают по камерам

ГИБДД совместно с мэрией Москвы тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения ПДД пользователями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил начальник московской Госавтоинспекции Александр Быков. Полученные данные полиция использует при «административных расследованиях» для определения личности нарушителей. Минтранс уже анонсировал разработку поправок к КоАП, ужесточающих штрафы для граждан, использующих СИМ. Эксперты призвали власти разобраться в первую очередь с курьерами на электровелосипедах, наводнивших в последнее время Москву: ПДД они не соблюдают, создавая угрозу пешеходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мосгордума вчера провела круглый стол, посвященный использованию электросамокатов, моноколес и прочих СИМ в городе. С 1 марта, напомним, вступили в силу новые ПДД с главой, регулирующей поведение пользователей СИМ (“Ъ” подробно об этом рассказывал): введены запрещающие знаки, предельная скорость электросамокатов ограничена 25 км/ч, на проезжую часть разрешено выезжать только лицам старше 14 лет и т. д.

С шеринговыми электросамокатами проблем не будет, заверил начальник УГИБДД Москвы Александр Быков: их скорость ограничена принудительно 25 км/ч и снижается в пешеходных зонах автоматически до 5–15 км/ч. Передвижение таких СИМ отслеживается, ГИБДД может запросить эти данные. В 2023 году парк прокатных самокатов вырастет с 40 тыс. до 60 тыс. штук, заявила глава проектов шеринга департамента транспорта Москвы Полина Стасюк, мэрия собирается нарастить число «медленных» зон для СИМ (сейчас 189 таких зон). Заместитель главы ЦОДД Магомед Колгаев анонсировал удвоение числа парковок для электросамокатов (с 7 тыс. до 14 тыс.) в городе в текущем году.

Депутаты Мосгордумы обратили внимание на проблему с СИМ, принадлежащими гражданам, передвижение которых контролировать сложно: некоторые модели разгоняются до 80–100 км/ч, их часто видят на скоростных магистралях вместе с машинами. «У такого СИМ нет номера, непонятно, как его идентифицировать,— говорил глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников.— Как определить владельца, тоже неясно». «Мы понимаем, кто за рулем арендованного самоката, на частных — нет, положение у них неравноценное»,— добавила депутат Наталья Метлина.

ГИБДД вместе с ЦОДД уже тестируют систему, которая с помощью дорожных камер и нейросети будет отслеживать нарушения пользователей СИМ (например, при выезде на скоростную магистраль), рассказал Александр Быков. В чем будет заключаться конкретная функция нейросети, господин Быков не пояснил, скорее всего, речь идет о выделении пользователей СИМ из общего транспортного потока. Полиция собирается воспользоваться также столичной системой видеообзора, позволяющей, по словам господина Быкова, отследить передвижение фактически любого гражданина в любой точке города. Пользователи частных самокатов, добавил он, как правило, перемещаются по одним и тем же маршрутам: по данным с камер ГИБДД сможет открыть административное расследование (длится до двух месяцев), в рамках которого можно будет запросить видео с камер, опросить свидетелей для установления личности нарушителя и т. д.

Александр Семенников обратил внимание на проблему с курьерами служб доставки, использующих электровелосипеды (часто, по его словам, самодельные). «Часто вижу, как они на огромной скорости играют в "шашечки" между пешеходами, потом выскакивают на Садовое кольцо и пересекают его через двойную сплошную. Они ведь создают угрозу жизни, их вообще оштрафовать могут?» — задался вопросом депутат Дмитрий Локтев. Используемые курьерами устройства к СИМ не относятся, пояснил Магомед Колгаев: «Это особая категория лиц, с ними работаем, создаем образовательные программы для них и т. д.». Компании-работодатели сами контролируют курьеров с помощью приложений, заверил депутатов Александр Быков. Если по треку движения электровелосипеда видно, что курьер, к примеру, не спешился на переходе, то его сначала предупреждают, потом начисляют штрафные баллы, потом отключают от принятия заказов, уточнил он.

Власти, судя по всему, планируют и другие ужесточения для контроля СИМ. Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, выступая в Мосгордуме, анонсировал разработку нового пакета документов, связанных с СИМ (вступившие в силу изменения в ПДД были лишь первым этапом), включая поправки к КоАП с новыми штрафами для электросамокатчиков. Действующие санкции для нарушителей составляют от 800 до 1,5 тыс. руб., размера новых санкций власти пока не называли. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что парламент готов разработать поправки и внести их в Госдуму. Власти Москвы одновременно ведут переговоры с Минпромторгом, чтобы сделать обязательным ГОСТ с требованиями к СИМ для всех произведенных или легально импортированных в РФ устройств, рассказал вчера Магомед Колгаев. Добровольный стандарт, напомним, вступил в силу 1 февраля, в нем записаны в том числе «зашитое» с завода ограничение скорости 25 км/ч и автоматическое замедление в парках, но это пока рекомендация. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, в свою очередь, заявил “Ъ”, что планирует внести законопроект об обязательной регистрации СИМ в ГИБДД и получении номеров.

Иван Буранов