Песков назвал вручение «Оскара» фильму «Навальный» элементом политизации

Вручение премии «Оскар» документальному фильму «Навальный» могло быть продиктовано политическими соображениями. Такое мнение журналистам выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает»,— отметил представитель Кремля во время пресс-колла.

Картина «Навальный» (Navalny) американского режиссера Дэниела Роэра получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Съемки ленты продолжались с момента, когда оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из комы в клинике «Шарите» до момента его возвращения в Россию. В ходе церемонии вручения награды на сцену вывели супругу политика Юлию вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром.

Григорий Лейба