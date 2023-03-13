Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков назвал вручение «Оскара» фильму «Навальный» элементом политизации

Вручение премии «Оскар» документальному фильму «Навальный» могло быть продиктовано политическими соображениями. Такое мнение журналистам выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает»,— отметил представитель Кремля во время пресс-колла.

Картина «Навальный» (Navalny) американского режиссера Дэниела Роэра получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Съемки ленты продолжались с момента, когда оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из комы в клинике «Шарите» до момента его возвращения в Россию. В ходе церемонии вручения награды на сцену вывели супругу политика Юлию вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром.

Григорий Лейба

Фотогалерея

«Оскар»–2023

Предыдущая фотография
Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 из 11 возможных наград премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Дэниел Кван и Дэниел Шайнер получили статуэтки за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий &lt;br> На фото (слева направо): создатели «Всё везде и сразу» Джонатан Ванг, Дэниел Кван и Дэниел Шайнер

Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 из 11 возможных наград премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Дэниел Кван и Дэниел Шайнер получили статуэтки за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий
На фото (слева направо): создатели «Всё везде и сразу» Джонатан Ванг, Дэниел Кван и Дэниел Шайнер

Фото: John Locher / AP

Ведущим 95-й церемонии награждения кинопремии стал Джимми Киммел (на фото в центре). Американский комик вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах

Ведущим 95-й церемонии награждения кинопремии стал Джимми Киммел (на фото в центре). Американский комик вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах

Фото: Reuters / Carlos Barria

Актер Брендан Фрейзер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» (на фото с сыновьями), и победитель в номинации «Лучший актер второго плана» («Всё везде и сразу») Ке Хюи Куан (слева). Для обоих актеров эти статуэтки первые в карьере

Актер Брендан Фрейзер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» (на фото с сыновьями), и победитель в номинации «Лучший актер второго плана» («Всё везде и сразу») Ке Хюи Куан (слева). Для обоих актеров эти статуэтки первые в карьере

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшей актрисой признана Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Лучшей актрисой признана Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Дэниел Шайнер и Дэниел Кван получают «Оскар» за лучший фильм

Дэниел Шайнер и Дэниел Кван получают «Оскар» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Леди Гага выступила на церемонии с песней «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Леди Гага выступила на церемонии с песней «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Chris Pizzello / AP

Гости церемонии актеры Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Гости церемонии актеры Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Фото: Reuters

Военная драма «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера стала лучшим фильмом на иностранном языке. Для Бергера (на фото в центре) это первая номинация на «Оскар»

Военная драма «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера стала лучшим фильмом на иностранном языке. Для Бергера (на фото в центре) это первая номинация на «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / AP

«Пиноккио Гильермо дель Торо» выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Впервые за 17 лет награду взяла не 3D-анимация&lt;br> На фото: режиссер мультфильма Гильермо дель Торо (справа) произносит речь после получения награды

«Пиноккио Гильермо дель Торо» выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Впервые за 17 лет награду взяла не 3D-анимация
На фото: режиссер мультфильма Гильермо дель Торо (справа) произносит речь после получения награды

Фото: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Vostock Photo

Рианна исполнила песню «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры»

Рианна исполнила песню «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры»

Фото: Rich Polk / Variety / Getty Images

Музыкант Дэвид Бирн и актриса Стефани Сюй, сыгравшая в киноленте «Всё, везде и сразу», исполнили саундтрек к фильму «This Is a Life»

Музыкант Дэвид Бирн и актриса Стефани Сюй, сыгравшая в киноленте «Всё, везде и сразу», исполнили саундтрек к фильму «This Is a Life»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Фото: Reuters / Carlos Barria

В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа американского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», посвященная эпизоду из жизни Алексея Навального и снятая для HBO. Во время вручения награды на сцену вышли жена оппозиционного политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром

В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа американского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», посвященная эпизоду из жизни Алексея Навального и снятая для HBO. Во время вручения награды на сцену вышли жена оппозиционного политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром

Фото: Chris Pizzello / AP

«Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона награжден «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты &lt;br> На фото: актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в сиквеле «Аватара»

«Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона награжден «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты
На фото: актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в сиквеле «Аватара»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Гости церемонии Джонатан Мейджорс (слева) и Майкл Б. Джордан (справа) позируют с Джеймсом Френдом, получившим награду за лучшую операторскую работу («На западном фронте без перемен»)

Гости церемонии Джонатан Мейджорс (слева) и Майкл Б. Джордан (справа) позируют с Джеймсом Френдом, получившим награду за лучшую операторскую работу («На западном фронте без перемен»)

Фото: Reuters / Mike Blake

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию «Оскар» получила Сара Полли (в центре) за драму «Говорят женщины»

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию «Оскар» получила Сара Полли (в центре) за драму «Говорят женщины»

Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Юлия Навальная обнимает американского режиссера Дэниела Роэра

Юлия Навальная обнимает американского режиссера Дэниела Роэра

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

На сцену «Оскара» вышел актер в костюме медведя. Актриса и режиссер Элизабет Бэнкс таким образом прорекламировала свой новый фильм «Кокаиновый медведь»

На сцену «Оскара» вышел актер в костюме медведя. Актриса и режиссер Элизабет Бэнкс таким образом прорекламировала свой новый фильм «Кокаиновый медведь»

Фото: Chris Pizzello / AP

Хит «Naatu Naatu» из «RRR: Рядом ревет революция» получил «Оскар» за лучшую песню

Хит «Naatu Naatu» из «RRR: Рядом ревет революция» получил «Оскар» за лучшую песню

Фото: Carlos Barria / Reuters

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену осла

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену осла

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times / Getty Images

Следующая фотография
1 / 20

Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 из 11 возможных наград премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Дэниел Кван и Дэниел Шайнер получили статуэтки за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий
На фото (слева направо): создатели «Всё везде и сразу» Джонатан Ванг, Дэниел Кван и Дэниел Шайнер

Фото: John Locher / AP

Ведущим 95-й церемонии награждения кинопремии стал Джимми Киммел (на фото в центре). Американский комик вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах

Фото: Reuters / Carlos Barria

Актер Брендан Фрейзер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» (на фото с сыновьями), и победитель в номинации «Лучший актер второго плана» («Всё везде и сразу») Ке Хюи Куан (слева). Для обоих актеров эти статуэтки первые в карьере

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшей актрисой признана Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Дэниел Шайнер и Дэниел Кван получают «Оскар» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Леди Гага выступила на церемонии с песней «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Chris Pizzello / AP

Гости церемонии актеры Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Фото: Reuters

Военная драма «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера стала лучшим фильмом на иностранном языке. Для Бергера (на фото в центре) это первая номинация на «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / AP

«Пиноккио Гильермо дель Торо» выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Впервые за 17 лет награду взяла не 3D-анимация
На фото: режиссер мультфильма Гильермо дель Торо (справа) произносит речь после получения награды

Фото: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Vostock Photo

Рианна исполнила песню «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры»

Фото: Rich Polk / Variety / Getty Images

Музыкант Дэвид Бирн и актриса Стефани Сюй, сыгравшая в киноленте «Всё, везде и сразу», исполнили саундтрек к фильму «This Is a Life»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Фото: Reuters / Carlos Barria

В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа американского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», посвященная эпизоду из жизни Алексея Навального и снятая для HBO. Во время вручения награды на сцену вышли жена оппозиционного политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром

Фото: Chris Pizzello / AP

«Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона награжден «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты
На фото: актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в сиквеле «Аватара»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Гости церемонии Джонатан Мейджорс (слева) и Майкл Б. Джордан (справа) позируют с Джеймсом Френдом, получившим награду за лучшую операторскую работу («На западном фронте без перемен»)

Фото: Reuters / Mike Blake

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию «Оскар» получила Сара Полли (в центре) за драму «Говорят женщины»

Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Юлия Навальная обнимает американского режиссера Дэниела Роэра

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

На сцену «Оскара» вышел актер в костюме медведя. Актриса и режиссер Элизабет Бэнкс таким образом прорекламировала свой новый фильм «Кокаиновый медведь»

Фото: Chris Pizzello / AP

Хит «Naatu Naatu» из «RRR: Рядом ревет революция» получил «Оскар» за лучшую песню

Фото: Carlos Barria / Reuters

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену осла

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times / Getty Images

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...