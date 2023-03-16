США считают Россию связанной обязательствами по ДСНВ

Американские власти считают приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительной. В связи с этим, по мнению Вашингтона, Москва по-прежнему должна соблюдать условия соглашения. США также считают, что их помощь Украине не дает России оснований для приостановки участия в договоре.

«Объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной. В связи с этим Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

США считают, что Россия может вновь начать исполнять ДСНВ. Речь идет о возобновлении взаимных инспекций, встреч Двусторонней консультативной комиссии, а также предоставления уведомлений, предусмотренных договором. Вашингтон заверил, что ничего не мешает Москве проводить инспекции на американской территории. Утверждается, что США на это готовы и что у российских инспекторов есть необходимые визы. Ведомство также считает, что инспекционная деятельность США не угрожает безопасности России, потому что договор «предоставляет обеим сторонам средства для обеспечения безопасности и сохранности инспектируемых объектов».

«Хотя, по оценке США, Россия не вела значительной деятельности сверх установленных договором ограничений, отказ России разрешить инспекции и предоставить уведомления снижает способности США оценивать развертывание российского ядерного оружия»,— говорится в комментарии Госдепа.

Вашингтон считает, что Москва не может быть освобождена от исполнения ДСНВ из-за того, что США и их союзники дали «решительный ответ» на ввод войск на Украину. Утверждается, что решение РФ по ДСНВ не повлияет на позицию США по поддержке Украины. «Это обстоятельство не имеет отношения к целям договора и возможности России участвовать в нем»,— утверждает Госдеп.

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ в феврале. МИД РФ отмечал, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения. Россия считает, что необходимо воспринимать ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции «в совокупности» и учитывать это в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений.

Подробнее о приостановке участия в ДСНВ — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Леонид Уварчев