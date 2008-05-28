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Главные анонсы 17 июля
16/07
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
16/07
США заявили о подрыве потенциала истребителей F-35 из-за покупки Турцией С-400
16/07
Омбудсмены России и Украины попросят президентов о помиловании задержанных
16/07
Отели Турции снижают цены для российских туристов из-за низкого спроса
01:54
Россиянин Макеев приговорен к 37,5 года тюрьмы за убийство мексиканца
01:26
Пуск «Спектра-РГ» перенесли из-за негерметичности трубопровода ракеты
01:02
ФНС отрицает сбой в компьютерной системе ЗАГС
00:34
В Грозном могут создать особую экономическую зону за 4 млрд рублей
00:06
Спецкомиссия «Роскосмоса» не нашла просверлившего корабль «Союз»
16/07
ТАСС: из горящей гостиницы в Москве эвакуированы 70 человек
16/07
Instagram и Facebook работают с перебоями
16/07
В Госдуму внесен закон о реформе ОСАГО
16/07
Администрация Трампа проверит Google на предмет государственной измены
16/07
Махачкалинец получил 6 лет колонии за перечисленные боевикам 30 тысяч рублей
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(обновлено: 16.07.2019)
Секс-меньшинства
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ЕСПЧ вынес решения по жалобам ЛГБТ-активистов из РФ
«Радужный дом», «Движение за брачное равноправие» и «Прайд-хаус в Сочи» сослались на нарушение Европейской конвенции
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Секс-меньшинствам протянули руку
Почти половина россиян высказались за равные права для геев
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ОБСЕ завела чеченское дело
16 стран организации сочли доказанным нарушение прав человека в Чечне
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Судья ЕСПЧ высказал особое мнение о семье
Дмитрий Дедов заявил о необходимости уважать права меньшинств
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Детские рисунки проверят на традиционность
В Екатеринбурге полиция ищет ЛГБТ-пропаганду на подготовленных ко Дню толерантности плакатах
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Рамзана Кадырова втянули в игру
Скандал с ЛГБТ в Чечне стал частью фантастической саги о вампирах
Верховный суд Великобритании счел свободу молчания священной
Вынесен вердикт по делу христиан-кондитеров, отказавшихся обслуживать гея
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Алтайский школьник обжаловал обвинение в гей-пропаганде
Защита рассчитывает на отмену штрафа 50 тыс. руб.
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Гей-парад в Новоульяновске не состоится
В Ульяновской области отменили проведение разрешенной ранее акции секс-меньшинств
Пропаганда несовершеннолетним — дело рук самих несовершеннолетних
Алтайского школьника и новосибирских студентов обвинили в гей-пропаганде
Европейские парламентарии поищут геев в Чечне
ПАСЕ предлагает провести международное расследование заявлений о преследовании ЛГБТ на Северном Кавказе
2
Омбудсмен требует расследовать преследования геев в Чечне
Татьяна Москалькова повторно обратится в надзорное ведомство
Омбудсмен требует расследовать преследования геев в Чечне
Татьяна Москалькова повторно обратится в прокуратуру
2
Мужчина. Женщина. Интерсекс
Граждане ФРГ получили законное право быть ни мужчиной, ни женщиной. Виктор Агаев — из Бонна
7
МИД Великобритании озаботился правами беременных трансгендеров
Министерство напомнило, что рожать могут не только женщины
Преследование ЛГБТ в Чечне оформили заявлением
Первый пострадавший выступил от своего имени
Защитников ЛГБТ не пустили в Генпрокуратуру
Активистов задержали за проведение несанкционированной акции
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Страна
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия