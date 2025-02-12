Иман Хелиф готова биться в суде

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) о намерении подать в суд на Международную боксерскую ассоциацию (IBA). «IBA — организация, к которой я больше не имею никакого отношения, снова сделала беспочвенные обвинения в мой адрес. Это касается не только меня, но и принципов честности в спорте. Моя команда и я изучаем ситуацию и примем все необходимые законные шаги для защиты моих прав»,— написала Хелиф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иман Хелиф

Фото: John Locher / AP Иман Хелиф

Фото: John Locher / AP

Победа алжирской боксерши на прошедшей летом 2024 года Олимпиаде в Париже превратилась чуть ли не в самый скандальный ее эпизод. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил госпожу Хелиф к соревнованиям, несмотря на то что ранее Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила спортсменку от своих турниров после того, как она не прошла гендерный тест. Это привело к еще большему обострению и без того непростых отношений IBA и МОК.

Напомним, что последний уже давно отозвал признание IBA. Сама же боксерская ассоциация во вторник сообщила, что инициирует судебное преследование МОК в связи с ее «преступными» «действиями или бездействием». Президет IBA россиянин Умар Кремлев полагает, что выступление Иман Хелиф, а также Линь Юйтин (Тайват), еще одной спортсменки, отстраненной IBA за проваленный гендерный тест, нарушило права остальных участниц турнира.

Как указ Дональда Трампа о защите женского спорта вдохновил оппонентов МОК — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов