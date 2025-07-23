Олимпийский комитет США отстранил трансгендеров от женских соревнований

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) принимать участие в женских соревнованиях. Об этом сообщает Associated Press.

21 июля в раздел «Политика безопасности спортсменов» были внесены изменения. Обновленный вариант документа опубликован на сайте USOPC. В нем не используется слово «трансгендер». При этом отмечается, что внесенные изменения «должны обеспечить женщинам справедливую и безопасную конкурентную среду» в соответствии с февральским указом президента США Дональда Трампа, согласно которому мужчинам, сменившим пол, запрещено участвовать в женских турнирах. Его действие распространяется на школьные, университетские и любительские соревнования, однако глава Белого дома также заявлял, что не допустит участия трансгендеров в Олимпиаде 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

AP также сообщает, что 22 июля USOPC разослал американским спортивным федерациям письмо, в котором подтверждается изменение правил допуска. В документе сказано, что «руководящие органы обязаны обновить свою действующую политику».

Таисия Орлова