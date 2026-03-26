МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Играх-2028

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о «новой политике защиты женского пола в олимпийском спорте». К участию в женских соревнованиях на Играх-2028 допустят только тех спортсменок, чей пол будет определен с помощью однократного генетического теста.

«Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY»,— сказано в заявлении МОК. Отмечается, что новая политика направлена на «обеспечение справедливости, безопасности и честности» женских соревнований.

После введения обязательного тестирования в женских соревнованиях на Играх не участвовать трансгендерные (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) спортсмены с хромосомным набором XY и атлеты с андроген-чувствительным синдромом XY-DSD.

Новая политика руководящей олимпийской структуры была утверждена Исполнительным советом МОК. Требования не имеют обратной силы и не распространяются на любительские соревнования.

