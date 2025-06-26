МОК отказался пересматривать результаты Олимпиады-2024 в женском боксе

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет пересматривать результаты Олимпийских игр 2024 года в женском боксе. Об этом журналистам сообщила новый президент МОК Кирсти Ковентри.

«Будут ли ретроспективные решения по Олимпиаде в Париже касательно женского бокса? Мы не будем делать что-то ретроспективно, мы смотрим в будущее, какие уроки можем извлечь из прошлого и как двигаться дальше, это главная задача рабочей группы»,— заявила госпожа Ковентри (цитата по «РИА Новости»).

В 2024 году МОК допустил до Олимпиады Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, несмотря на повышенный уровень тестостерона. На Играх они завоевали золото в весовых категориях до 66 кг и 57 кг соответственно. В феврале Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, заявила о намерении подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии и поддержать боксеров в исках к МОК. Иман Хелиф объявила о намерении подать в суд на IBA.

Организация World Boxing, управляющая боксом на международном уровне, сообщила, что введет обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет.

Таисия Орлова