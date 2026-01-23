«Читай-город» назвал изъятые из продажи книги из-за пропаганды запрещенного ЛГБТ

В нескольких регионах на магазины «Читай-город—Буквоед» одновременно завели несколько административных дел из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в пяти книгах («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). О проверках правоохранительных органов стало известно 16 декабря. После этого сеть сразу изъяла книги из продажи по всей стране, сообщил «Ъ» гендиректор компании Александр Брычкин.

Речь идет о следующих книгах:

«Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури» Фредерика Бакмана, издательство — «Синдбад»;

«Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин, издательство — «Азбука-Аттикус»;

«Незримые фурии сердца» Джона Бойна, издательство — «Фантом Пресс».

«Сеть “Читай-город — Буквоед” работает исключительно в правовом поле, незамедлительно исполняя любые полученные предписания. Тем не менее, процедура привлечения к ответственности розничной книжной сети за продажи официально не запрещенных решением суда книг, которые изданы и введены в оборот издательствами на законных основаниях, крайне противоречива»,— сказал господин Брычкин.

По словам гендиректора компании, изъятые книги не были новинками в сети и не входили в реестры запрещенных материалов на момент начала проверок, уточнил господин Брычкин. Все они поступили в продажу в 2018–2021 годах. «Читай-город—Буквоед» проверяет каждую поступающую в продажу книгу на наличие запрещенного контента, подчеркнул Александр Брычкин. На признаки запрещенного контента в книгах указали специалисты Забайкальского государственного университета.

«Наша деятельность и так осложнена снижением трафика в офлайне, демпингом со стороны маркетплейсов и ужесточением требований к экспертизе содержания книг. Такие подходы государственных институтов создают правовую неопределенность и серьезные трудности для своевременного выполнения норм»,— заключил Александр Брычкин.