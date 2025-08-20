Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира приостановила профессиональную карьеру. Об этом изданию Nice-Matin рассказал ее менеджер Нассер Йесфах.

Фото: Peter Cziborra / Reuters

«Сейчас она все бросила, даже не начала снова заниматься боксом после того, что случилось на Олимпиаде. Она тренируется в Алжире или ездит в Катар, чтобы поддержать физическую форму, но не больше», — приводит Nice-Matin слова господина Йесфаха.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку до участия в Играх-2024, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Во время Олимпиады Хелиф подверглась интернет-травле, после чего подала иск к социальной сети X. Также она заявляла о намерении подать в суд на IBA за выдвинутые против нее «необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения».

В мае организация World Boxing сообщила, что введет обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация не будет пересматривать результаты Олимпиады-2024 в женском боксе.

Таисия Орлова