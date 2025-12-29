В 2025 году одной из наиболее обсуждаемых тем спортивной политики был вопрос участия трансгендеров и лиц с нарушениями полового развития (DSD) в женских соревнованиях. Год в этом смысле для женского спорта, надо признать, получился вполне успешным. Руководящие спортивные структуры, включая Международный олимпийский комитет (МОК), который впервые возглавила женщина, Кирсти Ковентри, после почти десятилетия метаний стали склоняться к тому, чтобы перестать отрицать очевидное и считать женщинами тех, кто таковыми родился, а не тех, кто об этом просто заявил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель заведующего отделом спорта Афсати Джусоев

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Заместитель заведующего отделом спорта Афсати Джусоев

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Одной из наиболее обсуждаемых тем спортивной политики в уходящем году была та, что касается участия лиц, у которых диагностированы DSD, а зачастую и просто биологических мужчин в женских соревнованиях. История эта корнями уходит еще в начало века. Еще в 2003 году МОК разрешил лицам, сменившим пол, участвовать в турнирах. В 2016 году МОК пошел дальше и допустил к Играм спортсменов-трансгендеров (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), даже не перенесших операцию по смене пола. Несмотря на сомнительность постановки знака равенства между биологическим полом и тем, к какому полу относит себя индивидуум (или к которому он примкнул после хирургического вмешательства), в МОК настаивали, что это единственно верный подход. При этом президент МОК Томас Бах, с одной стороны, говорил, что международные федерации вольны сами решать, как быть с трансгендерами (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и лицами с DSD, с другой — настаивал, что во главу угла надо ставить права человека и возможность для всех без исключения соревноваться.

В результате уже на летних Играх, прошедших в Токио в 2021 году, случился трансгендерный скандал (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ): МОК допустил к участию в соревнованиях штангисток Лорел Хаббард, которая еще за пару лет до этого именовалась Гэвином. Правда, на турнире Хаббард провалилась, так что эту историю многие восприняли просто как досадный инцидент. Но уже в Париже-2024 грянул настоящий скандал. Допущенные, несмотря на противодействие Международной боксерской ассоциации (IBA), к участию в женском боксерском турнире Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) легко побили всех соперниц и стали олимпийскими чемпионками. Томас Бах тогда, отстаивая свою позицию, договорился до того, что те, кто утверждает, что «разница между наборами хромосом XX и XY — это разница между мужчинами и женщинами, не правы». «С позиции науки это не так»,— уверял президент МОК.

Тем не менее на проблему обратили внимание уже не только спортивные функционеры, но и политики, включая Дональда Трампа, пообещавшего в случае избрания президентом США «вернуть женский спорт женщинам».

Свое обещание президент Трамп держит: еще в феврале он подписал указ, запрещающий трансгендерным атлетам (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в соревнованиях женщин. Кроме того, он запретил министерству образования выделять федеральное финансирование учебным заведениям, допускающим к женским студенческим турнирам лиц с сомнительной половой принадлежностью. А еще президент Трамп запретил впускать в США — а именно там в 2028 году состоится следующая летняя Олимпиада — трансгендерных атлетов (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В реальности схема, которую приняла Служба гражданства и иммиграции США, оказалась еще жестче. В новых правилах, разработанных в августе для консульских служб США, термины «трансгендер» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), DSD или что-то похожее вообще не упоминаются. Речь идет просто «о мужчинах, которые соревновались с женщинами».

Интересно, что пока у власти в США была администрация демократа Джо Байдена, благосклонно относившаяся к тому, что мужчины, просто заявив, что они считают себя женщинами, попадали на женские турниры, абсолютное большинство руководящих спортивных структур никак проблему решать не собиралось. Стоило измениться политике Вашингтона, как ситуация начала меняться. Летом Международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) внедрила правило обязательного прохождения гендерного тестирования для лиц, участвующих в женских соревнованиях (тест нужно пройти один раз в жизни). Без подтверждения принадлежности к женскому полу доступ к турнирам под эгидой WA запрещен. Вскоре примеру легкоатлетической структуры последовала и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), также внедрившая гендерные тесты. В числе структур, поддерживающих новый тренд, и World Boxing — организация, которой МОК поручил провести боксерский турнир на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Однако большинство спортивных федераций затаилось и ждет какого-то решения МОК. Оно, по всей видимости, последует уже в феврале 2026 года на сессии МОК, которая пройдет перед открытием зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д`Ампеццо. Официально МОК ничего такого не объявлял. Но в политике головной олимпийской структуры, после того как ее покинул Томас Бах, а его место заняла Кирсти Ковентри, все же видны изменения. Госпожа Ковентри, только в июне вступившая в должность, еще во время предвыборной кампании давала понять, что «защита женской категории» входит в число ее приоритетов. Правда, о радикальных мерах она не говорила, лишь настаивая на необходимости применения «научного подхода» к проблеме. Но, как сообщали The Times и Fox News, МОК склоняется к тому, чтобы резко изменить курс и трактовать понятие «трансгендер» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) гораздо шире, чем сейчас, примерно так же, как Дональд Трамп или руководство WA и FIS. Разумеется, с обещанным госпожой Ковентри научным обоснованием.

Правда, и допуск лиц с неочевидной половой принадлежностью к женским соревнованиям также в свое время осуществлялся на основании неких научных данных, свидетельствовавших о том, что одного только искусственного снижения уровня тестостерона вполне достаточно, чтобы уравнять в шансах биологических женщин и лиц с сомнительной половой принадлежностью. На поверку это оказалось не так.

Афсати Джусойти