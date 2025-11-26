«Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Турнир World's Strongest Woman («Самая сильная женщина мира»), завершившийся в воскресенье, 23 ноября, в США, обернулся скандалом. Выяснилось, что некто Джемми Букер, выигравшая соревнования, не женщина вовсе, а трансгендер (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Раскрыть обман удалось только после того, как в сети стали появляться фотоматериалы порнографического характера с участием Букер. Даже беглое ознакомление с ними свидетельствовало о том, что на них запечатлена не женщина. Организаторы турнира были вынуждены пересмотреть его итоги и аннулировать результат Букер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сомнения в том, что Джемми Букер (в центре) — женщина, появились после того, как в сети стали распространяться фото- и видеоматериалы, ставившие под вопрос половую принадлежность Букер

Фото: @officialstrongmangames Сомнения в том, что Джемми Букер (в центре) — женщина, появились после того, как в сети стали распространяться фото- и видеоматериалы, ставившие под вопрос половую принадлежность Букер

Фото: @officialstrongmangames

В минувшие выходные в Арлингтоне прошел престижнейший турнир по силовому многоборью World’s Strongest Woman. Его спортивные итоги оказались довольно неожиданными. Победа досталась не одной из фавориток, таких как Андреа Томпсон или Джеки Очевски, а некой Джемми Букер. На фоне соперниц она действительно выглядела куда более впечатляюще — как по результатам, так и по габаритам.

Букер при росте 198 см весит 180 кг. Для сравнения, боевой вес Томпсон при росте 165 см составляет «всего» 120 кг.

Как потом признавалась Андреа Томпсон, ни она, ни другие спортсменки и подумать не могли, что с Букер что-то не так. Вскоре после соревнований, однако, как рассказала Томпсон Daily Mail, ей и другим заинтересованным лицам стали приходить фото- и видеоматериалы, «ставившие половую принадлежность Букер под вопрос». «Давайте откровенно — это были порнографические фото и видео с сайта для взрослых,— рассказала спортсменка,— очень откровенные». Daily Mail утверждает, что Букер очень похожа на персонажа, снимавшегося в порно под псевдонимом Джейми Джей.

Компромат на Букер попал, разумеется, не только к участницам турнира, но и к его организаторам. Они попытались связаться с Букер, чтобы получить объяснения, но безуспешно. На контакт Букер не идет. В итоге устроители турнира аннулировали результаты Букер. «Выяснилось, что лицо, являющееся мужчиной, но идентифицирующее себя как женщина, выступило в соревнованиях. Но наши правила ясны: в женской категории соревнований может выступать только биологическая женщина от рождения»,— отметили в организации Official Strongman Games, под эгидой которой проходил турнир.

В итоге было решено пересмотреть результаты турнира и объявить его победительницей занявшую второе место Томпсон.

Томпсон, впрочем, все равно выразила недовольство случившимся, отметив, что ее и других спортсменок лишили минуты славы, вынудив вместо этого отбиваться от претензий из серии «как вы могли не понять, что это мужчина?».

«Но это вовсе не было очевидно. У нас тут разные женщины, очень разной комплекции. На габариты сами по себе мало кто обращает внимание»,— пояснила спортсменка.

История с Букер стала, пожалуй, самым крупным в этом году инцидентом, связанным с проникновением лиц с сомнительной половой принадлежностью в женский спорт. Хотя до уровня грандиозного трансгендерного скандала, разразившегося на Играх-2024 в Париже, он, конечно, не дотягивает. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в боксерском турнире алжирку Иман Хелиф (в категории до 66 кг) и тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), несмотря на то что годом ранее Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила их от чемпионата мира, поскольку обе провалили тест на половую принадлежность. Тесты показали присутствие у них гена SRY. Он свидетельствует о наличии мужской Y-хромосомы, которой у биологических женщин быть не может. Иман Хелиф и Линь Юйтин стали в итоге чемпионками, что вызвало крайне негативную реакцию как публики, так и политиков. Именно после парижской Олимпиады проблему присутствия трансгендеров в женском спорте все-таки начали как-то решать. Уже на намеченной на февраль сессии МОК может запретить участие в женских соревнованиях трансгендеров и лиц с отклонениями в сексуальном развитии.

Александр Петров