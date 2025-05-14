Менеджера «Эксмо» подозревают в гей-пропаганде

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин стал фигурантом уголовного дела о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК). Соответствующее расследование, по данным «Ъ», проводится следственными органами ГСУ СКР по Москве.

В основу его легли материалы ФСБ и МВД, а также, по некоторым данным, заключение специалистов, обнаруживших в печатной продукции признаки пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Причем речь идет о продукции не «Эксмо», а издательства Popcorn books. Якобы к ее распространению был причастен господин Норовяткин, которого задержали в рамках расследования и доставили на допрос к следователю СКР.

Вместе с ним фигурантами расследования являются около десяти человек. За вовлечение в экстремизм обвиняемым грозит от четырех до восьми лет, следствие может ходатайствовать об избрании мер пресечения фигурантам уже в четверг.

В самом «Эксмо» подтвердили визит силовиков, которые, предъявив постановление следователя, «изъяли ряд книг в связи с возбуждением уголовного дела». Представителям издательства участники расследования также сообщили, что дело связано с предполагаемой пропагандой ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Николай Сергеев