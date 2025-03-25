World Athletics введет обязательные гендерные тесты для спортсменок

Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) введет обязательные гендерные тесты для всех легкоатлеток, заявил глава организации Себастьян Коу на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

«Совет также принял важное решение, которое касается женских соревнований. В следующие несколько недель вступят в силу правила: будет установлен порядок проведения предварительных тестов. Тест — мазок. Мазок со слизистой оболочки щеки или сухой анализ крови», — сказал господин Коу.

Он отметил, что проведение тестов важно для «обеспечения честности соревнований». «Цель тестов — допуск спортсменок к выступлению в женской категории. Проводиться тест будет буквально один раз за карьеру», — добавил президент организации. Господин Коу выразил уверенность в том, что эта мера выдержит возможные «юридические вызовы».

В 2023 году World Athletics запретила трансгендерам, совершившим переход после полового созревания, принимать участие в женских соревнованиях. Совет организации также ужесточил правила в отношении спортсменов с нарушением полового развития (DSD): они должны поддерживать уровень тестостерона ниже отметки 2,5 нмоль/л в течение как минимум двухлетнего периода. При этом в организации планируют ужесточить правила допуска до женских соревнований.

Таисия Орлова