Американский спорт сохраняет половую неопределенность

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) отказался следовать политике президента США Дональда Трампа, направленной на исключение трансгендеров из женских соревнований. Глава USOPC Сара Хиршленд заявила, что возглавляемая ею структура не станет вводить никаких ограничений для лиц с неочевидной гендерной принадлежностью. Ранее президент Трамп настаивал на том, что такие персоны просто не будут допущены в США для участия в летних Играх-2028, которые примет Лос-Анджелес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алжирская спортсменка Иман Хелиф

Фото: John Locher / AP Алжирская спортсменка Иман Хелиф

Фото: John Locher / AP

Олимпийский и паралимпийский комитет США не станет следовать политике американского президента Дональда Трампа, направленной на недопущение участия лиц с сомнительной гендерной принадлежностью в женских соревнованиях вообще и в летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе в частности. Об этом, как сообщает британское издание The Guardian, заявила президент USOPC Сара Хиршленд. По ее словам, несмотря на давление политиков, USOPC не намерен устанавливать какие-либо правила относительно трансгендеров. «Это было бы неуместно,— заявила госпожа Хиршленд.— Мы вообще не вправе это делать».

Впрочем, в словах главы USOPC можно усмотреть и готовность если не согласиться, то как минимум не противиться тому, что лица с неопределенной гендерной идентичностью действительно не смогут принять участие в Играх-2028. Ведь госпожа Хиршленд пояснила, что введение такого рода запретов вообще, по ее мнению, не относится к ведению USOPC. Она считает, что за допуск тех или иных категорий атлетов к международным соревнованиям отвечают в первую очередь соответствующие международные спортивные федерации, а на национальном уровне вопрос находится в ведении национальных федераций.

Фактически глава USOPC — а значит, и вся возглавляемая ею структура — просто уклоняется от принятия решения. Даже несмотря на то, что скандалы с участием в женских турнирах мужчин, вдруг заявивших, что идентифицируют себя как женщины, продолжаются.

Самый свежий случился на прошлой неделе в американском фехтовании: на турнире Cherry Blossom спортсменка по имени Стефани Тернер просто отказалась фехтовать с неким Редмондом Салливаном, идентифицирующим себя как женщина. На дорожку она вышла, но только для того, чтобы преклонить колено перед Салливаном. По ее словам, так она решила выразить свой протест против того, что ее вынуждают драться с мужчиной. В итоге Тернер была дисквалифицирована и изгнана из зала, где проходил турнир.

Очевидно, что этот случай не идет ни в какое сравнение со скандалом, разразившимся по ходу Игр-2024 в Париже, на которых алжирская боксерша Иман Хелиф, до того дисквалифицированная Международной ассоциацией бокса за проваленный гендерный тест, стала настоящей знаменитостью, после того как итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой против нее, дав понять, что не готова драться с мужчинами. Как бы то ни было, в США история с фехтовальщицей Тернер наделала много шума. Делом уже заинтересовались Министерство образования и Министерство юстиции, которые намерены провести полное расследование инцидента.

Добавим, что заявления Сары Хиршленд идут вразрез с требованиями Дональда Трампа вообще не пускать в страну для участия в Играх-2028 спортсменов с сомнительной гендерной принадлежностью. Ранее он пригрозил просто заблокировать выдачу таким атлетам виз. Правда, не исключено, что позиция Белого дома несколько смягчилась и теперь президенту Трампу не так уж сильно не нравятся мужчины, считающие себя женщинами. По крайней мере, глава совета USOPC Джин Сайкс уверяет, что получил «достаточные гарантии» от Белого дома и Госдепартамента, касающиеся допуска в США трансгендерных спортсменов.

Арнольд Кабанов