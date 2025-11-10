МОК не допустит трансгендеров к женским соревнованиям на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено) спортсменами участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде. Об этом сообщает газета The Times.

По данным источника, МОК примет решение в начале 2026 года. Ожидается, что к этому времени организация получит результаты научного исследования о физическом превосходстве мужчин над женщинами. The Times отмечает, что медицинский и научный директор МОК Джейн Торнтон на прошлой неделе представила предварительные результаты обзора проблем женского спорта из-за участия в нем трансгендеров. Анализ госпожи Торнтон подтверждает, что физические преимущества у атлетов, рожденных мужчинами, сохраняются и после гормональной терапии.

Как сообщает The Times, новая политика МОК будет представлена на сессии организации, которая состоится во время проведения Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее решение о допуске трансгендерных спортсменов принимали международные федерации.

Первым трансгендерным спортсменом на Олимпиаде стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. На Играх в Токио она выступала в весовой категории до 87 кг, где заняла последнее место.

Таисия Орлова