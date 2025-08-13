Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Две вьетнамские волейболистки не прошли гендерный тест на чемпионате мира

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты сборной Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии, сообщает портал Jakarta Globe. Решение было принято из-за нарушений при прохождении гендерного теста.

По данным издания, тест на определение пола, проведенный по запросу соперников, проходили две волейболистки. Источники сообщили, что одна из них был признан мужчиной. Матчи сборной, в которых принимали участие эти спортсмены, аннулированы, а сами волейболисты дисквалифицированы. Сообщается, что Федерация волейбола Вьетнама подала апелляцию на решение FIVB.

До дисквалификации игроков сборная Вьетнама занимала второе место в группе A. После аннулирования результатов команда опустилась на последнее, пятое место и не смогла выйти в play-off.

Таисия Орлова

