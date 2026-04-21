Дело в пионерском галстуке

Руководство крупного издательства «Эксмо» (входит в холдинг «Эксмо-АСТ») во главе с гендиректором Евгением Капьевым стало фигурантом уголовного дела об экстремизме. По версии следствия, предприниматели имели отношение к продаже «неопределенному кругу лиц», в том числе несовершеннолетним, книг, «пропагандирующих деятельность» признанного экстремистским и запрещенного в России движения ЛГБТ.

Гендиректору издательства «Эксмо» Евгению Капьеву напомнили о прошлогоднем уголовном деле

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Евгений Капьев, финансовый директор «Эксмо» Светлана Цеплякова, директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин и заместитель директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлия Соколовская 21 апреля были доставлены для проведения следственных действий в Главное следственное управление СКР по Москве. Этому предшествовал целый ряд обысков и выемок документов, которые проводились в том числе в жилье фигурантов. Поскольку Замоскворецкий суд соответствующих санкций не выдавал, действия оформили как неотложные следственные мероприятия. В «Эксмо-АСТ» “Ъ” уточнили, что в офисе издательства обыски не проводились.

Издательство «Эксмо» основано в 1991 году. Сначала компания работала в сфере оптовой торговли книгами, с 1993 года начала самостоятельную издательскую деятельность. В 2012 году после слияния двух крупнейших издательств – «Эксмо» и АСТ — образована группа «Эксмо-АСТ». Сегодня она занимает лидирующие позиции на рынке коммерческой литературы. В 2025 году выпустило почти 12 тыс. наименований книг тиражом 50,5 млн экземпляров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Эксмо» за прошлый год выросла на 15,4%, до 25 млрд руб., чистая прибыль — на 18,2%, до 2,6 млрд руб.

Евгений Капьев родился 29 мая 1980 г. в Белгороде. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. Учился в IMD в Швейцарии, Synergy business school и Singularity university. Начал работать в «Эксмо» в 2007 году исполнительным директором редакции зарубежной литературы. В 2008 году возглавил редакцию прикладной литературы. В 2018 году назначен гендиректором издательства.

Источник, близкий к следствию, сообщил “Ъ”, что фигурантов планируется допросить по уголовному делу, возбужденному в мае 2025 года по ч. 3 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения). По итогам допросов, отметил он, будет принято решение о том, кто из руководства «Эксмо» останется в статусе свидетеля, а кому предъявят официальное обвинение в совершении преступления, за которое грозит до десяти лет заключения. Меру пресечения обвиняемым будут избирать в том же Замоскворецком суде 22–23 апреля.

Скорее всего, дело закончится домашними арестами — в данном случае речь идет все-таки об издателях, а не лицах, совершающих насильственные преступления.

По данному делу, говорят источники “Ъ”, уже проходят с десяток человек, трое из которых содержатся под домашними арестами. Согласно версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года сотрудники издательства Individuum организовали продажу, в том числе несовершеннолетним, более 1 тыс. книг, «пропагандирующих деятельность движения ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В рамках этого дела были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин (после допроса его отпустили), один из руководителей Individuum и Popcorn Books Дмитрий Протопопов, бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев. В феврале этого года им в очередной раз продлили домашние аресты. Расследование в их отношении находится в завершающей стадии.

Само Popcorn Books изначально было брендом, под которым ирландская Bookmate Limited (признана Минюстом РФ иноагентом) и издательство Individuum (сейчас также входит в холдинг «Эксмо-АСТ») начали развивать направление молодежной литературы. В 2021 году Popcorn Books выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (признаны Минюстом РФ иноагентами) «Лето в пионерском галстуке», ставший самым продаваемым в денежном выражении произведением художественной литературы в первой половине 2022 года. Роман снят с продажи после принятия в конце этого же года закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех категорий населения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В 2023 году издательство «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс».

Сумма сделки не раскрывалась, РБК оценивал актив не более чем в 60 млн руб. 11 апреля 2024 года ООО ликвидировано, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В январе 2026 года Popcorn Books объявило о закрытии.

«Лето», согласно судебным решениям, запрещавшим с 2023 года его распространение, «содержит в большом объеме информацию (множество текстовых фрагментов), описывающую нетрадиционные сексуальные отношения (педофилию и гомосексуализм)». В связи с этим, «данная книга может нанести существенный вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей». Аналогичное заключение эксперты сделали по книге «О чем молчит Ласточка».

«Эксмо» разослало по своим магазинам письма об утилизации или возврате порядка 50 книг, в том числе «Лета» и «Ласточки», вызвавших большой интерес у силовиков. Однако следственный механизм к тому времени уже был запущен — таким образом дело от распространителей дошло и до их руководителей.

В «Эксмо-АСТ» подтвердили следственные действия с участием господина Капьева и рядом других сотрудников издательства, воздержавшись от подробных комментариев по делу.

Юлия Датская, Николай Сергеев