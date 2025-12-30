Президент Казахстана ограничил пропаганду запрещенного ЛГБТ и педофилии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий запрет пропаганды ЛГБТ (в России «движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и в интернете. Об этом сообщила пресс-служба президента. В пресс-релизе речь идет о законе, ограничивающем «распространение противоправного контента».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Власти республики уверяли, что инициатива принята для защиты детей от подобного контента. С требованием запретить пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) выступили граждане Казахстана, которые создали соответствующую петицию полтора года назад. Вице-премьер культуры и информации Казахстана Евгения Кочетова говорила, что за распространение противоправного контента грозит штраф в $140, $280 — за повторное нарушение. Также может быть назначен административный арест на срок до 10 суток.