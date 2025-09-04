Сборная Франции не примет участия в ЧМ по боксу из-за гендерных тестов

Члены женской сборной Франции по боксу были отстранены от участия в первом чемпионате мира, организованном федерацией World Boxing из-за срыва дедлайна прохождения генетического теста, сообщила Французская федерация бокса (FFBoxe). В национальной организации назвали процедуру «несовместимой с нормами французского права» и возложили ответственность за заминку на World Boxing.

Французское законодательство запрещает федерации проводить тесты как внутри страны. Это побудило французов обратиться в аккредитованную World Boxing лабораторию в Лидсе, причем в федерации настаивали, что результаты «будут получены в течение 24 часов», соответственно данные получилось бы «без промедления представить для регистрации» спортсменок. Однако лаборатория не уложилась в срок. В результате сборная Франции будет представлена только в соревнованиях мужчин. «Эта ошибка нанесла значительный ущерб нашим спортсменам. Вина в какой-либо халатности на французскую федерацию бокса возложена быть не может. Напротив, она с самого начала выполняла требования World Boxing», — говорится в релизе FFBoxe.

World Boxing была основана в 2023 году в качестве альтернативной головной организации в любительском боксе. Ее создали в знак протеста против решения Международной ассоциации бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев, не лишать россиян национальной символики на международных турнирах. На первом конгрессе World Boxing, прошедшем в ноябре 2023 года, в организацию входило 27 стран; сейчас она объединяет 118 национальных федераций. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил внесение бокса в перечень видов спорта, представленных на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Соревнования по боксу на ближайшей летней Олмипиаде будут проведены под эгидой World Boxing. В 2023 году IBA была лишена признания, на Олимпиаде 2024 года в Париже организацию боксерского турнира взял на себя МОК.

Чемпионат мира под эгидой World Boxing проходит с 4 по 14 сентября в Ливерпуле.

Арнольд Кабанов