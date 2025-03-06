Американцы сохранили половую неопределенность

В США продолжается противостояние между противниками и сторонниками допуска лиц со спорной гендерной идентичностью к участию в женских соревнованиях. Сенат США провалил законопроект, запрещающий «биологическим» мужчинам участвовать в женских соревнованиях, проводимых любыми образовательными учреждениями, получающими федеральное финансирование. За принятие закона, ранее получившего поддержку в нижней палате Конгресса, проголосовал только 51 сенатор из требуемых 60. Причем среди сторонников законопроекта на нашлось ни одного представителя Демократической партии. Учитывая, что у республиканцев совсем небольшой перевес в Сенате, утверждение закона, похоже, откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tasos Katopodis / Pool / Reuters Фото: Tasos Katopodis / Pool / Reuters

Сенат США не смог утвердить законопроект, направленный на запрет участия мужчин, идентифицирующих себя как женщины, в женских соревнованиях. Он был внесен на рассмотрение парламента сенатором от Алабамы республиканцем Томми Табервиллом и предусматривает, что при решении вопроса о допуске к женским турнирам пол участника должен определяться «исключительно на основании имеющихся у лица репродуктивных органов и его половой принадлежности, установленной при рождении». Отметим, что в США уже действует фактический запрет на участие трансгендеров, равно как и лиц с нарушениями полового развития (Disorders of sex development, DSD), в женских соревнованиях. Введен он был еще в начале февраля указом президента США Дональда Трампа. Документ, подписанный главой государства, запрещает Министерству образования выделять федеральное финансирование образовательным учреждениям, практикующим допуск лиц означенных категорий к женским турнирам. Также он предписывает Министерству внутренней безопасности США отвергать все обращения за получением въездной визы в страну, сделанные мужчинами, «идентифицирующими себя как спортсменок». Тут стоит напомнить, что в 2028 году Лос-Анджелес примет летнюю Олимпиаду, и, согласно указу президента Трампа, иностранные спортсмены с неочевидной принадлежностью к женскому полу просто не смогут на нее попасть.

Однако указ президента не самый надежный документ. После смены президента, а Дональд Трамп работает свой второй и последний срок, новый глава государства легко может его отменить. Именно поэтому находящиеся у власти республиканцы решили придать запрету статус закона. Положения предлагаемого ими законопроекта повторяют параметры указа президента Трампа. Он также трактует понятие «трансгендер» довольно широко, включая в эту группу и тех, кто, официально не поменяв пол, имеет явные отклонения в физиологии.

Документ успешно прошел слушания в нижней палате Конгресса. Но в верхней, Сенате, столкнулся с трудностями, которые на данный момент кажутся непреодолимыми. За утверждение законопроекта Табервилла проголосовал 51 сенатор, и все проголосовавшие — республиканцы. Против — 45, и все они демократы. Еще четыре сенатора (всего их 100), по два от каждой из партий, на заседании не присутствовали. При этом для утверждения законопроекта требовалось 60 голосов. Учитывая единогласное «нет» от демократов, принятие закона, похоже, откладывается на неопределенный срок.

При этом, согласно опросу, проведенному в январе по заказу издания The New York Times, 79% жителей США, включая 67% тех, кто относит себя к сторонникам Демократической партии, поддерживают запрет на участие трансгендеров и лиц с DSD в женских соревнованиях. Однако сенаторы-демократы нашли повод пойти против общественного мнения. В частности, сенатор Тэмми Болдуин заявила, что «верит в штаты, в лиги, местные власти». По ее мнению, «именно они должны принимать такие решения без вмешательства Конгресса или президента». С похожими заявлениями выступили многие другие сенаторы-демократы. Сенатор Джон Хикенлупер отметил, что «республиканцы пытаются спровоцировать общественное противостояние по проблеме, которой вообще не существует», заявив, что случаи появления трансгендеров и лиц со спорной половой принадлежностью в женском спорте носят единичный характер.

Их действительно не так уж много. Тем не менее резонанс они вызывают серьезный. Из наиболее ярких эпизодов, случившихся только потому, что руководство международного спорта, в частности Международного олимпийского комитета, придерживалось, ориентируясь в том числе на спортивную политику США, практики по сути безоговорочной поддержки участия трансгендеров и людей с DSD, можно вспомнить историю с участием в парижской Олимпиаде-2024 проваливших гендерные тесты алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин (обе в итоге стали чемпионками Игр). Международный олимпийский комитет разрешил им соревноваться, несмотря на то что ранее обе спортсменки были отстранены Международной ассоциацией бокса (IBA). Судя по утечке итогов медицинского обследования Иман Хелиф, у нее был выявлен мужской набор хромосом (сама она никогда не идентифицировала себя как мужчину). Отметим, что теперь Иман Хелиф готовится подать в суд на IBA.

Как бы то ни было, а последствия смены политики руководства США в отношении спортсменов-трансгендеров и лиц с DSD уже ощущаются. Многие международные федерации, включая такие крупные, как Международная федерация легкой атлетики (World Athletics), пересматривают свои регламенты. Федерация анонсировала создание рабочей группы по корректировке положений своего регламента по допуску спортсменов в женские соревнования. Уже в этом месяце группа должна представить свои предложения на рассмотрение совета World Athletics. При этом у World Athletics и так был сверхжесткий по сравнению с большинством федераций регламент по допуску. С 2023 года она запрещает участие в своих женских соревнованиях всем, кто по крайней мере в период полового созревания имел мужской пол. Но вариант, рассматриваемый рабочей группой, еще более жесткий. Он предполагает отдавать приоритет именно хромосомному набору спортсмена. В случае утверждения такого подхода World Athletics, примеру которой могут последовать и другие крупные федерации, о проблеме участия мужчин, идентифицирующих себя как женщины, в женских соревнованиях можно будет забыть.

Александр Петров