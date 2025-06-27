Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что настало время сформировать единую политику в отношении участия трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и лиц с неопределенной половой принадлежностью в женских соревнованиях. Позиция госпожи Ковентри, только в минувший понедельник вступившей в должность, заметно отличается от политики, которую проводил ее предшественник Томас Бах. При нем олимпийское движение, да и спорт вообще, не раз сотрясали скандалы, связанные с допуском лиц с нарушением полового развития (DSD) к женским турнирам. Просто потому, что МОК уклонялся от введения единых рекомендаций по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирсти Ковентри

Фото: Denis Balibouse / Reuters Кирсти Ковентри

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент МОК Кирсти Ковентри в ходе своей первой пресс-конференции в новом статусе (в должность она вступила в понедельник, сменив на посту Томаса Баха), состоявшейся 26 июня, сделала довольно важное заявление относительно перспектив участия в женских соревнованиях трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и лиц с неопределенной половой принадлежностью в женских соревнованиях. Госпожа Ковентри отметила, что исполком МОК проявил полную поддержку делу защиты женского спорта, а также единогласно согласился с тем, что именно МОК должен играть в этом вопросе ведущую роль.

Кирсти Ковентри сообщила, что руководство МОК договорилось создать рабочую группу, в которую войдут как ученные соответствующих профилей, так и представители международных спортивных федераций. Они совместно должны выработать рекомендации по единому подходу к решению проблемы. «Мы понимаем, что будут различия в восприятии вопроса в разных видах спорта. Но мы согласились с тем, что женский спорт должен быть защищен и должна быть обеспечена справедливость»,— сказала президент МОК.

Заявление Кирсти Ковентри может означать, что МОК намерен отказаться от политики, проводившейся при Томасе Бахе и сводившейся к тому, что головная олимпийская структура фактически делала вид, что никакой проблемы не существует.

МОК при господине Бахе исходил из того, что если атлет заявляет, что он женщина, то не верить ему нет оснований. Это не раз приводило к скандальным ситуациям.

Самый громкий скандал имел место на летних Играх-2024 в Париже, где олимпийскими чемпионками по боксу стали Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань). Они были допущены к соревнованиям, несмотря на то что годом ранее Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила их от чемпионата мира из-за того, что обе провалили гендерный тест. С тех пор ряд международных спортивных федераций пересмотрели критерии допуска трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и лиц с DSG к женским турнирам, но о полноценной единой политике спортивного сообщества по проблеме говорить пока не приходится.

Остается добавить, что Кирсти Ковентри отдельно отметила, что любые изменения в гендерной политике МОК будут касаться только будущих турниров. Пересмотра итогов уже состоявшихся соревнований не будет.

Арнольд Кабанов