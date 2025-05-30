Федерация World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой организации. Тесты будут частью новой политики, направленной на обеспечение безопасности и равенства для всех участников, сообщает Reuters.

Генетические тесты станут обязательными для подтверждения соответствия спортсменов гендерным требованиям. Это решение принято после споров вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф, которую не допустят к женским соревнованиям до прохождения теста.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня в Олимпийских играх 2024 года, несмотря на повышенный уровень тестостерона. На Олимпиаде они завоевали золото в весовых категориях до 66 кг и 57 кг.

В феврале Международная ассоциация бокса (IBA) заявила о намерении подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии и поддержать боксеров в исках к МОК. Иман Хелиф объявила о намерении подать в суд на IBA.