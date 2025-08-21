Олимпийская чемпионка Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила, что не собирается приостанавливать карьеру. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иман Хелиф

Фото: Peter Cziborra / Reuters Иман Хелиф

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Вчера бывший менеджер и тренер спортсменки Нассер Йесфах сообщил французскому изданию Nice-Matin, что «она все бросила и даже не начала снова заниматься боксом после того, что случилось на Олимпиаде».

Хелиф написала, что новость о ее уходе из бокса «не соответствует действительности». Она продолжает поддерживать спортивную форму и намерена продолжать «защищать цвета своей страны на международных трунирах». По ее словам, эти слухи были распространены, чтобы «навредить ее спортивной карьере». Хелиф также заявила, что Йесфах больше не представляет ее интересы.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку до участия в Играх-2024, где она завоевала золото в весовой категории до 66 кг. Во время Олимпиады Хелиф подверглась интернет-травле в социальной сети Х. Она заявляла о намерении подать в суд на IBA за выдвинутые против нее «необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения».

В мае организация World Boxing сообщила, что введет обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что результаты Олимпиады-2024 в женском боксе не будут пересматриваться.

Таисия Орлова