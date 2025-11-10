Половой спортивный гигант

Международный олимпийский комитет, который при новом президенте Кирсти Ковентри уже превратил борьбу за «защиту женской категории» в один из своих приоритетов, кажется, готов в ней сделать выбор в пользу наиболее радикального сценария. В следующем году он может запретить участие в соревнованиях трансгендерных (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) спортсменов, вероятно включив в их число лиц с отклонениями в сексуальном развитии. Сверхжесткий подход, предполагающий прохождение при заявке на турниры гендерных тестов, уже применяют крупные спортивные федерации, отвечающие за легкую атлетику и лыжные виды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксерша Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, 9 августа 2024 года

Фото: Pilar Olivares / Reuters Боксерша Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, 9 августа 2024 года

О том, что Международный олимпийский комитет (МОК) намерен радикально изменить свою политику в отношении трансгендерных (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) спортсменов, сообщила The Times. Позже эту информацию подтвердил целый ряд источников. Они предполагают, что изменения будут зафиксированы на сессии МОК, которая состоится в феврале будущего года в Италии перед открытием Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. SPORTbible, ссылаясь на собеседника, имеющего статус члена головной спортивной структуры, уточняет, что корректировки еще «будут обсуждаться». Fox News также отметил, что «окончательное решение» пока не принято, а формулируется внутри «рабочей группы».

Речь идет о довольно существенном новшестве. Дело в том, что до сих пор МОК формально отстаивал абсолютную «инклюзивность» спорта, в том числе «гендерную», признавая «половые вариации».

Это относилось и к главным состязаниям под его эгидой — Олимпийским играм. Такого рода «инклюзивность», по сути, исключала сценарий с тотальным запретом на участие в соревнованиях даже для спортсменов, официально сменивших пол. Более того, в документах структуры подобный запрет приравнивался к «дискриминационным действиям».

По данным The Times и Fox News, идея ввести его у МОК дозрела после доклада, который на прошлой неделе сделала глава его комитета по медицине и науке Джейн Томпсон. Он был основан на результатах научных исследований и фиксировал, что у спортсменок, родившихся мужчинами, сохраняются «долгосрочные природные преимущества» даже при искусственном подавлении уровня тестостерона. Различные медиаресурсы, оценивая это заявление, естественно, вспомнили о том, что вступившая в июне в должность президента МОК Кирсти Ковентри, первая женщина, которая его возглавила, еще во время предвыборной кампании давала понять, что «защита женской категории» входит в число ее приоритетов. Правда, о радикальных мерах она не говорила, лишь настаивая на необходимости применения «научного подхода» к проблеме.

Может показаться, что, если МОК действительно пойдет на них, они все равно не окажут существенного влияния на спортивное сообщество. Лица, решившиеся на смену пола, в спорте редкость. В истории Олимпийских игр вообще до сих пор был один-единственный случай участия открытого трансгендерного (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) атлета. Он относится к Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году. На ней в соревнованиях женщин-тяжелоатлеток в супертяжелой категории выступила новозеландка Лорел Хаббард, которая еще за десять лет до этого была мужчиной. Но она потерпела сокрушительный провал.

Однако, судя по информации практически всех освещающих тему изданий, понятие «трансгендер» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) МОК трактует гораздо шире — примерно так же, как еще весной взявшийся вслед за спортивными функционерами за «защиту прав спортсменок» от «мошенников», внедрившихся в их ряды, Дональд Трамп.

И олимпийские чиновники, и президент США относят к нему и лиц с отклонениями в сексуальном развитии, в частности с мужскими половыми признаками — например, с наличием Y-хромосомы. С такими спортсменками и в самом деле в последнее время было связано немало скандалов. Наиболее свежий из них разразился на прошлогодней Олимпиаде в Париже из-за побед алжирской и тайваньской боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин. Обе ранее не прошли гендерные тесты Международной боксерской ассоциации (IBA) и лишились допуска на ее соревнования. Однако МОК, который еще возглавлял предшественник Кирсти Ковентри Томас Бах, отбиваясь от критики, упорно придерживался позиции, согласно которой категория для атлета определяется исключительно тем, какой пол у него указан в паспорте, и ссылался на все те же «антидискриминационные» статьи Олимпийской хартии и своих регламентов.

Впрочем, сейчас, кажется, почва для проведения поправок куда более благоприятная, чем была до этого. По крайней мере, в этом году применение сверхжестких способов «отсеивания» не годных для женских соревнований спортсменок санкционировали уже три спортивные структуры. Гендерные тесты вслед за потерявшей признание МОК IBA решили применять получившая его как отвечающая за олимпийский бокс организация World Boxing, а также две крупнейшие в летнем и зимнем сегменте федерации — Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Кроме того, запреты для таких лиц ввели некоторые региональные ассоциации. Причем британские издания не забыли подчеркнуть, что та, которая курирует в стране популярный крикет, уже столкнулась с судебными исками от спортсменок, которых выкинул из турниров «научный подход» и которые теперь жалуются как раз на дискриминацию по отношению к ним.

Алексей Доспехов