На гендер надейся, а сам не плошай

Боксерша Иман Хелиф, которая превратилась в символ борьбы спортсменок с отклонениями в сексуальном развитии за право выступать в женских соревнованиях, вступила в конфликт с World Boxing (WB), структурой, назначенной Международным олимпийским комитетом (МОК) руководить мировым боксом вместо конфликтовавшей с ним Международной боксерской ассоциации (IBA). Алжирка оспаривает ее недопуск к соревнованиям под эгидой WB, в том числе стартующему на этой неделе первому для этой организации чемпионату мира, из-за введения гендерных тестов. Шансов пройти их у алжирки, судя по предыдущим попыткам, еще перед состязаниями IBA, не было никаких.

Спортивный арбитражный суд сообщил о том, что в ближайшее время проведет слушания по поступившему иску от алжирской спортсменки Иман Хелиф. Он подан против World Boxing, новой структуры, которую в марте Международный олимпийский комитет наделил статусом «временно признанной» федерации, контролирующей мировой бокс. Именно WB, по замыслу МОК, будет отвечать за проведение боксерского турнира в рамках следующей летней Олимпиады — в Лос-Анджелесе в 2028 году. Госпожа Хелиф оспаривает ее недопуск к первому чемпионату мира под эгидой World Boxing, который стартует в конце этой недели в Ливерпуле. Первоначально ее целью было через высшую спортивную арбитражную инстанцию добиться права заявиться на это состязание. Однако CAS отказался удовлетворить это требование без слушаний по иску. Таким образом, ливерпульское первенство Иман Хелиф пропустит, но рассчитывает через арбитраж добиться права выступать на будущих состязаниях.

Основанием не пускать госпожу Хелиф на турнир для WB стал тот факт, что она отказалась проходить введенный организацией в этом году ПЦР-тест для определения гендерной принадлежности.

Собственно, с именем алжирки во многом и связано резкое повышение актуальности дискуссий по поводу таких тестов в последние месяцы.

Известность Иман Хелиф приобрела год назад, после парижской Олимпиады. Алжирка завоевала на ней золото в категории до 66 кг. Но ее, как и другую парижскую чемпионку — тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), обсуждали в основном отнюдь не в контексте их чисто спортивных достижений. Участие обеих в Олимпиаде спровоцировало один из главных ее скандалов. Соперницы боксерш, прежде всего отличающейся жестким ударом госпожи Хелиф, возмущались тем обстоятельством, что МОК в принципе разрешил им состязаться. Дело в том, что и Иман Хелиф, и Линь Юйтин ранее были отстранены от соревнований Международной боксерской ассоциации после гендерных тестов. Они показали, что спортсменки являются носительницами мужской Y-хромосомы. Занимавшему должность президента МОК Томасу Баху пришлось тогда под шквалом критики защищать позицию головной спортивной структуры, настаивавшей на недопустимости таких проверок и осуществлявшей допуск «по паспорту».

Ажиотаж вокруг Иман Хелиф не утихал и после Олимпиады.

Его подогревали разные события. Это, например, публикация издания Le Correspondant, которое, ссылаясь на результаты медицинских обследований госпожи Хелиф, рассказало о якобы обнаруженной у нее «генетической аномалии», характерной для мальчиков, и выявлении ряда мужских признаков, таких как отсутствие матки и наличие «микропениса», а также начатая после вступления в должность президента США Дональдом Трампом кампания за защиту женского спорта от «трансгендеров» («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), к которым он, кажется, отнес и женщин с отклонениями в сексуальном развитии. При этом сама Хелиф, превратившись в символ борьбы таких спортсменок за право соревноваться в женской категории, всегда подчеркивала, что не собирается завершать карьеру и нацеливается на второе олимпийское золото — в Лос-Анджелесе.

В этом смысле действия World Boxing были для нее, видимо, крайне неприятным сюрпризом. Эта структура возникла как удобная для Международного олимпийского комитета альтернатива IBA во главе с россиянином Умаром Кремлевым, все время конфликтовавшей с МОК и лишенной признания в 2023 году. Политика WB практически во всех аспектах противоречила политике федерации-конкурентки, но в одном неожиданным образом совпала. В этом году World Boxing внезапно ввел обязательные гендерные тесты при рассмотрении заявок, оказавшись всего второй федерацией, руководящей заметным видом, решившейся на их имплементацию, после Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). То, что шансов преодолеть барьер у Иман Хелиф нет, стало ясно сразу.

Президент WB Борис ван дер Ворст, комментируя, от каких спортсменок его организация хочет оградить женские турниры, назвал имя Иман Хелиф. Правда, затем World Boxing извинился перед ней за вторжение в «частную жизнь».

Успех госпожи Хелиф в ее битве за возможность выступать в том гендерном разряде, который она считает своим, судя по всему, сильно зависит от того, какие тренды в этом вопросе задаст МОК. Вступившая в президентскую должность в июне Кирсти Ковентри уже дала понять, что может скорректировать принципы своего предшественника с учетом мнения их критиков. Но пока она ограничилась анонсом формирования рабочей группы по «гендерному вопросу».

Алексей Доспехов