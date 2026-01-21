На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде запрещенного ЛГБТ

В Йошкар-Олинский городской суд внесли протокол о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) в отношении ООО «Грамота» — владельца сети книжных магазинов «Читай-город». Это следует из карточки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Протокол по ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) предусматривает штраф в размере до 1 млн руб. или запрет деятельности организации на 90 суток. Суть претензий к компании неизвестна, дата судебного заседания также не назначена.

В конце декабря 2025 года Центральный районный суд Читы оштрафовал владельца «Читай-города» на сумму 800 тыс. руб. по аналогичному протоколу. Как писали «МК в Чите», в одном из книжных магазинов продавали четыре книги, пропагандирующие ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Названия книг не уточнялись.