В бой, баба

Скандально известная тайваньская спортсменка олимпийская чемпионка Парижа-2024 по боксу Линь Юйтин снова сможет принимать участие в женских соревнованиях. Отстранена она была от них из-за проваленных гендерных тестов, поставивших под сомнение ее принадлежность к женскому полу. Однако, как сообщила World Boxing — организация, назначенная Международным олимпийским комитетом (МОК) руководить олимпийским боксом, после рассмотрения апелляции Линь Юйтин было решено, что особенности развития спортсменки не мешают ей продолжать драться с женщинами. Таким образом, у Линь Юйтин появляется шанс отобраться на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Фото: Daniel Ceng / Anadolu / AFP Линь Юйтин, сумевшая убедить World Boxing в том, что в ней больше женского, чем мужского, сможет вернуться на ринг уже в конце марта, когда в Улан-Баторе стартует чемпионат Азии

Фото: Daniel Ceng / Anadolu / AFP

World Boxing (WB) — структура, которой МОК поручил проведение боксерского турнира на Играх-2028 в Лос-Анджелесе вместо конфликтующей с головной структурой Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщила, что тайваньская спортсменка Линь Юйтин, ранее отстраненная от участия в женских турнирах из-за проваленного гендерного теста, снова может выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой WB. На ринге она может появиться уже в конце марта, когда в Улан-Баторе стартует чемпионат Азии.

В сообщении федерации, размещенном на ее официальном сайте, отмечается, что, согласно регламенту, все спортсменки, достигшие 18-летия и желающие принимать участие в женских соревнованиях, должны один раз за карьеру пройти тестирование на наличие гена SRY, который принимает участие в развитии организма по мужскому типу.

Тестирование Линь Юйтин прошла в 2025 году. Оно показало, что ген SRY у нее имеется. После этого она была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой WB.

В турнирах, проводимых IBA, по той же причине она не могла участвовать еще с 2023 года. Это, однако, не помешало тайваньской спортсменке выступить на Играх-2024 в Париже и стать там олимпийской чемпионкой. Боксерский турнир парижской Олимпиады на фоне конфликта с IBA проводил сам МОК, а у него были куда более мягкие критерии допуска для лиц с сомнительной половой принадлежностью.

Помимо Линь Юйтин олимпийское золото Парижа-2024 получила еще и Иман Хелиф. Алжирская спортсменка, как и Линь Юйтин, попала на Игры, несмотря на наличие дисквалификации от IBA по гендерной статье. Именно ее выступление и вылилось в грандиозный скандал после того, как итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой уже на 46-й секунде, заявив, что не готова драться с мужчинами.

Если бы не история с Иман Хелиф, на Линь Юйтин, может, и не обращали бы внимания (практически все упоминания о Линь Юйтин уже пару лет идут в контексте историй, в которых замешана Иман Хелиф). Но случилось как случилось. Она, однако, не сдалась и подала апелляцию на первоначальное решение WB.

При поддержке Ассоциации бокса Тайваня (CBTA) Линь Юйтин удалось доказать апелляционной инстанции, что наличие гена SRY не делает ее «неженщиной».

В WB не пояснили, на чем базировалось опровержение выводов первоначального исследования. В сообщении федерации лишь отмечается, что «медицинский комитет WB рассмотрел представленные медицинские документы и определил, что заявитель должен считаться женщиной и имеет право выступать в женской категории».

Ранее в WB упоминали, что при определении принадлежности к женскому полу помимо наличия собственно гена SRY могут учитываться и другие факторы. Такие как гормональный профиль, особенности анатомического строения и прочие медицинские аспекты. Какие именно сыграли в пользу Линь Юйтин, не сообщается.

О сложности определения биологического пола человека только на основании наличия гена SRY не раз говорил профессор Эндрю Синклер, который в 1990 году и открыл этот ген.

Он указывал, что само по себе выявление гена SRY не гарантирует, что плод действительно развился в мужчину. По его словам, в гене могут быть «ошибки», которые и ведут к тому, что на свет появляется ребенок, идентифицируемый как девочка, пусть даже у нее и можно выявить внутренние тестикулы. Но дело в том, что чаще всего у таких людей клетки не способны реагировать на производимый тестикулами тестостерон.

А значит, и преимуществ мужского тела они не получают. В качестве примера профессор Синклер ссылался на данные, собранные еще в 1996 году на Играх в Атланте. У восьми из 3387 протестированных тогда спортсменок был обнаружен ген SRY, однако у семи из них была выявлена резистентность к тестостерону. «Вот почему я и другие эксперты убедили МОК не внедрять этот тест как обязательный на Олимпиаде-2000 в Сиднее»»,— говорил профессор Синклер.

Случай с Линь Юйтин, не исключено, повлияет и на дальнейшую судьбу Иман Хелиф. В феврале она, признавая, что ген SRY у нее выявлен, утверждала в интервью CNN, что все равно является женщиной и готова на любые проверки, которые потребует МОК, ради того, чтобы снова выступить на Олимпиаде. Ну а пока Иман Хелиф планирует начать карьеру на профессиональном ринге — первый бой может состояться уже в апреле.

МОК пока не сформировал свою позицию по допуску к женским соревнованиям спортсменок с отклонениями в половом развитии.

Предполагалось, что вопрос будет обсуждаться в минувшем феврале на сессии МОК, предварявшей зимние Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Однако решение в итоге было отложено.

Александр Петров