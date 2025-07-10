Кастер Семеня одержала частичную победу

Двукратная олимпийская чемпионка бегунья Кастер Семеня 10 июля одержала частичную победу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Высшая палата суда посчитала, что бегунья, добивающаяся отмены правил Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA), ограничивающих участие в женских соревнованиях спортсменок с неестественно высоким уровнем тестостерона, была лишена права на справедливое разбирательство в Верховном суде Швейцарии, где она пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), фактически поставившего крест на ее карьере. В теории дело теперь должно вернуться в Верховный суд Швейцарии. Впрочем, два года назад одна из палат ЕСПЧ принимала ровно такое же решение, но последствий оно не имело никаких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кастер Семеня

Фото: Philippe Wojazer / Reuters Кастер Семеня

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

10 июля Высшая палата ЕСПЧ обнародовала вердикт по делу скандально известной южноафриканской бегуньи Кастер Семени. Спортсменка в своем заявлении настаивала на том, что подверглась дискриминации из-за действий WA, внедрившей ограничения на участие в женских турнирах для спортсменок с неестественно высоким уровнем содержания тестостерона, и при этом была лишена возможности эффективно отстаивать свои права в CAS и Верховном суде Швейцарии.

Высшая палата ЕСПЧ частично поддержала иск Семени. Судьи 15 голосами против 2 постановили, что в Верховном суде Швейцарии действительно были нарушены некоторые права Семени на справедливое разбирательство.

Судьи сочли, что Верховный суд Швейцарии недостаточно тщательно исследовал доводы Семени, хотя должен был подойти к делу со всей ответственностью, поскольку для истицы он является единственным органом, в который она могла обратиться после решения CAS. ЕСПЧ также присудил Семене €80 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.

Теперь дело должно вернуться в Верховный суд Швейцарии в Лозанне. В теории его исход может повлиять на политику многих международных спортивных федераций, регулирующих участие в женских соревнованиях лиц с нарушениями полового развития (DSD). Отметим, что у самой Семени когда-то была диагностирована гиперандрогения (синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки), а многие ее соперницы открыто заявляли, что считают несправедливым тот факт, что ей разрешают состязаться в женских турнирах. Тем не менее долгое время южноафриканская спортсменка на них допускалась, выиграв две Олимпиады на любимой 800-метровке и еще трижды первенствовав на чемпионатах мира.

В 2018 году WA ввела лимит по уровню тестостерона в крови спортсменок (впоследствии лимит только ужесточался), выступающих в женских соревнованиях.

Семеня в него не укладывалась, понижать тестостерон искусственно не захотела и в итоге обратилась в CAS. Однако арбитраж, а затем и Федеральный суд Швейцарии встали на сторону WA.

Впрочем, шансов на то, что дело Семени действительно что-то изменит, не так уж и много. Ведь в 2023 году одна из палат ЕСПЧ приняла по иску спортсменки практически такое же решение, что и Высшая палата ЕСПЧ. Но это ничего не изменило. К тому же прямого влияния на оспариваемый регламент WA решения ЕСПЧ не имеют. Неудивительно, что федерация еще в 2023 году заявила, что «остается при мнении, что регулирование для лиц с DSD необходимо и обосновано для защиты женского спорта, что подтвердили CAS и Федеральный суд Швейцарии, решения которых основывались на доказательствах и выводах экспертов». Другое дело, что останавливаться Кастер Семеня не намерена. Она заявила, что перешла на тренерскую работу и тяжба с WA для нее имеет уже не практическое, а скорее принципиальное значение.

Арнольд Кабанов