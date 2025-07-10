Кастер Семеня одержала частичную победу
ЕСПЧ постановил, что права спортсменки, страдающей нарушением полового развития, были нарушены
Двукратная олимпийская чемпионка бегунья Кастер Семеня 10 июля одержала частичную победу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Высшая палата суда посчитала, что бегунья, добивающаяся отмены правил Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA), ограничивающих участие в женских соревнованиях спортсменок с неестественно высоким уровнем тестостерона, была лишена права на справедливое разбирательство в Верховном суде Швейцарии, где она пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), фактически поставившего крест на ее карьере. В теории дело теперь должно вернуться в Верховный суд Швейцарии. Впрочем, два года назад одна из палат ЕСПЧ принимала ровно такое же решение, но последствий оно не имело никаких.
Кастер Семеня
Фото: Philippe Wojazer / Reuters
10 июля Высшая палата ЕСПЧ обнародовала вердикт по делу скандально известной южноафриканской бегуньи Кастер Семени. Спортсменка в своем заявлении настаивала на том, что подверглась дискриминации из-за действий WA, внедрившей ограничения на участие в женских турнирах для спортсменок с неестественно высоким уровнем содержания тестостерона, и при этом была лишена возможности эффективно отстаивать свои права в CAS и Верховном суде Швейцарии.
Высшая палата ЕСПЧ частично поддержала иск Семени. Судьи 15 голосами против 2 постановили, что в Верховном суде Швейцарии действительно были нарушены некоторые права Семени на справедливое разбирательство.
Судьи сочли, что Верховный суд Швейцарии недостаточно тщательно исследовал доводы Семени, хотя должен был подойти к делу со всей ответственностью, поскольку для истицы он является единственным органом, в который она могла обратиться после решения CAS. ЕСПЧ также присудил Семене €80 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.
Теперь дело должно вернуться в Верховный суд Швейцарии в Лозанне. В теории его исход может повлиять на политику многих международных спортивных федераций, регулирующих участие в женских соревнованиях лиц с нарушениями полового развития (DSD). Отметим, что у самой Семени когда-то была диагностирована гиперандрогения (синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки), а многие ее соперницы открыто заявляли, что считают несправедливым тот факт, что ей разрешают состязаться в женских турнирах. Тем не менее долгое время южноафриканская спортсменка на них допускалась, выиграв две Олимпиады на любимой 800-метровке и еще трижды первенствовав на чемпионатах мира.
В 2018 году WA ввела лимит по уровню тестостерона в крови спортсменок (впоследствии лимит только ужесточался), выступающих в женских соревнованиях.
Семеня в него не укладывалась, понижать тестостерон искусственно не захотела и в итоге обратилась в CAS. Однако арбитраж, а затем и Федеральный суд Швейцарии встали на сторону WA.
Впрочем, шансов на то, что дело Семени действительно что-то изменит, не так уж и много. Ведь в 2023 году одна из палат ЕСПЧ приняла по иску спортсменки практически такое же решение, что и Высшая палата ЕСПЧ. Но это ничего не изменило. К тому же прямого влияния на оспариваемый регламент WA решения ЕСПЧ не имеют. Неудивительно, что федерация еще в 2023 году заявила, что «остается при мнении, что регулирование для лиц с DSD необходимо и обосновано для защиты женского спорта, что подтвердили CAS и Федеральный суд Швейцарии, решения которых основывались на доказательствах и выводах экспертов». Другое дело, что останавливаться Кастер Семеня не намерена. Она заявила, что перешла на тренерскую работу и тяжба с WA для нее имеет уже не практическое, а скорее принципиальное значение.